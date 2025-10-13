El sueño de tener un mayordomo robótico ya no pertenece solo a la ciencia ficción. La compañía estadounidense Figure presentó el Figure 03, un robot humanoide capaz de cargar el lavavajillas, poner la lavadora y doblar la ropa, y anunció su plan de producirlo en masa. La empresa ya construyó una fábrica en California con la que espera fabricar 12.000 unidades el primer año y alcanzar las 100.000 en los próximos cuatro.

El Figure 03 es la versión más avanzada del proyecto de robots domésticos de la compañía. Su cuerpo ha sido rediseñado para facilitar su movilidad dentro de una vivienda: pesa 61 kilos, frente a los 70 del modelo anterior, y cuenta con un exterior más blando, recubierto de espuma y tejido suave. Puede funcionar hasta cinco horas seguidas y moverse a 1,2 metros por segundo.

El Figure 03 / Captura de YouTube

En un video publicado recientemente, Figure mostró a su robot ejecutando tareas del hogar con notable precisión: limpiando una sala, colocando platos en el lavavajillas, usando la lavadora y la secadora, e incluso doblando ropa. Aunque esto último no lo hacen con tanta precisión, de todas maneras, representa un salto en la construcción de robots humanoides.

El secreto detrás de sus habilidades está el Helix, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Figure. Este sistema combina visión, lenguaje y acción, permitiendo que el robot aprenda observando a las personas, sin necesidad de ser programado con cada tarea. Así, puede incorporar nuevas rutinas del hogar con solo ver cómo las realiza su propietario.

El robot dobla incluso la ropa, aunque no con una habilidad perfecta aún. / Captura de YouTube

Para lograrlo, el Figure 03 está equipado con sensores, cámaras y micrófonos que le permiten recibir órdenes, analizar su entorno y replicar movimientos. Las cámaras integradas en sus manos mejoran su precisión al manipular objetos, incluso cuando su cabeza queda parcialmente cubierta. Además, sus sensores táctiles le permiten sujetar elementos con apenas 3 gramos de presión, evitando daños accidentales.

La compañía asegura que el modelo ha sido diseñado desde cero para la producción masiva, con una nueva cadena de suministro global y técnicas industriales como el moldeo por inyección y la fundición a presión. El objetivo es hacer del robot doméstico una realidad accesible y habitual, aunque su precio aún no ha sido revelado, un dato crucial para evaluar el alcance de esta futura revolución doméstica.