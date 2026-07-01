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¿Será un robot su próximo confidente? La empresa china UBTech presentó nuevos androides de apariencia hiperrealista, con piel suave y voz dulce, diseñados para combatir la soledad.
¿Será un robot su próximo confidente? La empresa china UBTech presentó nuevos androides de apariencia hiperrealista, con piel suave y voz dulce, diseñados para combatir la soledad.
La compañía ofrece “compañeros emocionales” a partir de 119.800 yuanes (unos 12.000 dólares), equipados con inteligencia artificial y capaces de sentarse en el salón de casa para escuchar problemas 24 horas al día.
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El llamado U1 es, según la empresa, “el primer robot humanoide a tamaño real del mundo con apariencia ultrarrealista”.
La presentación en Shenzhen, en el sur de China, fue un evento espectacular, en un ambiente de ciencia ficción y con la participación del famoso DJ noruego Alan Walker.
El humanoide promete “amor eterno”, explicó a la AFP Michael Tam, director general de UWorld, la marca de UBTech que lo diseñó.
El robot está dirigido principalmente a personas solteras (120 millones en China) y a mayores de 60 años (320 millones), dos grupos con “una gran necesidad de compañía y consuelo emocional”, según Tam.
Con una autonomía de hasta cuatro horas, el U1 ofrece palabras reconfortantes si detecta fatiga o estrés, y con el tiempo mejora su conocimiento del usuario.
También puede detectar problemas de salud, recordar la toma de medicamentos o asesorar sobre el vestuario.
Versiones para todos los gustos
El robot puede mover la cabeza, los ojos y la boca, pero no limpia, ni cocina ni plancha. Sus capacidades tampoco se extienden a los dormitorios. No está pensado “por ahora” para ofrecer relaciones íntimas, subraya UBTech.
Existe una versión femenina (1,68 m) y masculina (1,83 m), con numerosos estilos, con vestidos sugerentes, mono blanco o mirada seductora. Puede personalizarse para parecerse a un ser querido, una celebridad o un personaje imaginario.
Los precios empiezan a partir de 119.800 yuanes y pueden llegar hasta 990.000 yuanes (unos 145.000 dólares) para el modelo más sofisticado.
Este tipo de productos ha sido criticado por la dependencia afectiva que generan y por el riesgo para la confidencialidad. No obstante, UBTech promete el cifrado de los datos y asegura que no se utilizarán para entrenar modelos de IA.
En China, los robots están omnipresentes, tanto en las fábricas como en el espacio público, y gozan de una amplia aceptación social, en contraste con el escepticismo en Occidente.
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China lidera el desarrollo de robots humanoides y en 2025 representaba el 85% de los instalados en el mundo, según el banco Barclays.
El año pasado más de 140 empresas chinas lanzaron más de 330 modelos de robots humanoides, según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información.
La robótica es una prioridad para China, que la ha designado como industria estratégica en su plan quinquenal 2026-2030.
Según un estudio de Morgan Stanley, el mercado chino de robots humanoides podría alcanzar los 2.000 millones de dólares este año y los 15.000 millones en 2030.
UBTech, fundada en 2012, diseña también robots para la industria y con el U1 busca abrirse paso en el mercado de los humanoides para el gran público, un nicho hasta ahora poco rentable.
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