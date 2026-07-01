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Resumen

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Una mujer toca el rostro de un robot humanoide durante el lanzamiento del robot U1, fabricado por UWORLD, una marca de UBTECH Robotics. (Foto: AFP)
Una mujer toca el rostro de un robot humanoide durante el lanzamiento del robot U1, fabricado por UWORLD, una marca de UBTECH Robotics. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

¿Será un robot su próximo confidente? La empresa china UBTech presentó nuevos androides de apariencia hiperrealista, con piel suave y voz dulce, diseñados para combatir la soledad.

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