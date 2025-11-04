La ciberseguridad es uno de los problemas de mayor preocupación para empresarios en Perú, y en particular las pequeñas y medianas empresas (Pymes), pues alrededor de 8 de cada 10 líderes cree que tiene más probabilidades de ser atacados que las grandes empresas.

Así lo señala el informe ASUS 2025 Future of SMB. Además, una cuarta parte afirma que su negocio ya ha sufrido un ataque.

En el informe se advierte que la confianza en la preparación en ciberseguridad sigue siendo desigual. Es decir, 1 de cada 10 líderes de PYMES en Perú se siente “muy seguro”, mientras que muchos están inseguros o abiertamente preocupados por posibles vulnerabilidades.

Señala Asus que estas cifras reflejan que existe una demanda de soluciones más inteligentes y escalables.

El informe muestra que el 80% se considera al menos algo proactivo en cuanto a ciberseguridad. Sin embargo, solo una parte va más allá de lo básico, lo que deja espacio para una protección más estratégica y preparada para el futuro.

Pero la inteligencia artificial (IA) también tiene un nuevo papel. Aproximadamente 5 de cada 10 dueños de PYMES destacan la mejora en la seguridad como uno de los principales beneficios de la IA, señalando su capacidad para detectar anomalías, reducir errores humanos y responder a las amenazas en tiempo real.

Pequeñas y medianas empresas se sienten más vulnerables frente a ciberataques. (Foto: Difusión)

Entre los resultados concretos se señala en el informe que el 83% de las PYMES en Perú cree que tiene más probabilidades de ser objetivo de ciberataques que las grandes compañías. Además, del total de encuestados, el 27% ya ha experimentado un ciberataque.

Por otro lado, solo el 7% se siente “muy seguro” frente a amenazas cibernéticas, mientras que muchos siguen inseguros o con dudas. Además, el 47% afirma que las tecnologías de IA ayudan a mejorar su ciberseguridad.

La firma recordó herramientas empresariales que proporcionan protección integral desde el hardware hasta el software. En este caso, cuenta como la serie ASUS Expert P, equipada con funciones de seguridad integradas, entre ellas ASUS ExpertGuardian. Se trata de herramientas diseñadas para adaptarse a riesgos en evolución.