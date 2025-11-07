¿Cómo es buscar trabajo en la era de la inteligencia artificial?: “Ya te puede ayudar a hacer simulacros de entrevista”

Si bien la transformación ha sido progresiva desde la masificación de Internet, hoy entramos en un periodo particular. Hoy es posible encontrar el trabajo deseado usando diferentes herramientas tecnológicas, y te contamos cómo.

Lo primero que hay que señalar es que la inteligencia artificial tampoco es una tecnología nueva. Lo que ha marcado la diferencia en esta época es la IA generativa, que se puede entender como aquella herramienta que puede crear un contenido nuevo, con la capacidad de aprender y corregir su funcionamiento.

Este es el caso de ChatGPT, el modelo de IA desarrollado por OpenAI y que abrió el boom que se vive hoy en día, desde el 2022.

“Esto está habilitando a que muchas personas que están buscando empleo aprovechen esta IA generativa para poder optimizar, por ejemplo, sus currículums, carta de presentación e inclusive perfiles digitales” , indica Giulio Marchena, especialista en tecnología e inteligencia artificial de CENTRUM PUCP Business School.

En conversación con El Comercio, Marchena explicó que la IA puede actuar en diferentes momentos: antes, durante y después de la búsqueda de trabajo. Pero advirtió que no se debe olvidar que se trata de una herramienta como muchas otras.

Además… Los reclutadores también usan la IA La inteligencia artificial también permite automatizar las tareas del personal de recursos humanos, lo que ayuda a analizar gran cantidad de datos. Estos sistemas son conocidos como Applicant Tracking Systems (ATS) que filtran el perfil o CV de los candidatos. Esto se puede hacer mediante diferentes criterios, como las palabras clave.

Según el especialista, no se trata solo de verificar la correcta escritura de un CV. La IA puede identificar las habilidades a destacar para el puesto que se desea postular, construir un eficiente CV, analizar vacantes en Internet, mejorar el perfil en redes sociales.

“Existen motores de inteligencia artificial que pueden analizar la información que tienes y que te pueden ayudar de forma proactiva y eficiente a conectarte con vacantes más adecuadas. Inclusive, ya la IA te puede ayudar a hacer simulacros de entrevista” , indicó Marchena.

Esto sirve como una conversación, en la que el usuario simula una entrevista y habla con un asistente virtual que le dará feedback. ¿La finalidad? Estar mejor preparado para la entrevista real.

¿Qué herramientas puedo usar?

Hoy en día la IA generativa es dominada por las grandes empresas tecnológicas. Por el lado de Google tenemos a Gemini; Meta cuenta con MetaAI; Microsoft tiene a Copilot; Anthropic trabaja con Claude; Mistral AI ofrece a Le Chat. Pero la que inició esta ola y por el momento reina la oferta de herramientas de IA es OpenAI con ChatGPT.

En un primer nivel, estas herramientas pueden funcionar muy bien para redactar correctamente un CV, encontrar las palabras claves, diseñar y ordenar nuestras habilidades, y resolver diferentes dudas.

Lo que sí enfatiza Marchena es que la IA no deja de ser un asistente y depende de las personas que “lo que arroje tenga sentido con la oferta a la que vamos a postular“. “Lo que [los usuarios] tienen que desarrollar, y eso es algo que todos debemos trabajar, es una buena estrategia y cómo darle buenas instrucciones [prompts] a la IA generativa para que te vote un resultado adecuado” , indicó.

Además… Redes sociales: que el trabajo te busque En la actualidad los empleadores también usan las redes sociales para reclutar personal. Y aquí podemos hablar de know-how, que hace referencia a todo lo que uno sabe hacer. Marchena recomienda usar las redes sociales para llamar la atención. "Usa la IA para promocionar tu perfil de LinkedIn y generar contenido con tu know-how y así, de forma orgánica, vas a empezar a traer empresas que se interesan por ese know-how. Ya no vas a buscar en empleo directamente, sino te van a buscar a ti", indicó.

El siguiente nivel es más especializado.

Hay varias herramientas dedicadas a la oferta laboral. Una de ellas es CareerFlowAI. Según detalla la misma página, es una plataforma que está diseñada para quienes buscan empleo. ¿Qué se puede hacer? Pemite optimizar el CV, dar segumiento a solicitudes de trabajo, mejora los perfiles en redes sociales como Linkedin.

Marchena lo compara como “un copiloto de búsqueda de empleo”. Su motor de análisis, indica la plataforma, evalúa el curriculum, optimiza las palabras claves, da comentarios al instante y permite mejorar las posibilidades de superar los ATS.

En Internet hay una serie de plataformas como Careerflow, que trabaja con IA. (Imagen: careerflow.ai)

Así es la página de Jobright, que permite gestionar la búsqueda de ofertas laborales. (Foto: jobright.ai)

Otra plataforma es JobRightAI. Según la página, cuenta con una amplia cobertura que opermite mostrar los empleos más recientes y exclusivos. “Jobright Agent se encarga de todo: crea un plan de búsqueda personalizado, completa automáticamente tus solicitudes y te ofrece información profesional en tiempo real para que puedas centrarte en tus entrevistas”, dice la página.

Ya no se trata de imprimir CV y hacer largas colas. Hoy el mundo es más digital y la IA está cambiando la manera de buscar empleo. Según Marchena, las generaciones anteriores, más tradicionales y que no son nativos digitales “se están empezando a adaptar“.

“Lo primero es que empiecen con lo más básico, empiecen a usar la IA generativa que está a su disposición para que los ayude primero a mejorar su currículum y a mejorar su perfil digital”, explicó. Además, es más práctico y muchas veces gratuito.

Las herramientas están. Será cuestión de aprender a usarlas.