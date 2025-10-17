Con el avance de la era digital, Internet y la inteligencia artificial, la ciberseguridad ha tomado cada vez más importancia en nuestras vidas. Los peruanos también se muestran interesados en este tema, por lo que Google ha recogido lo que más se suele buscar.

Y es que, si bien estar conectados nos trae beneficios, también hay nuevos riesgos. A propósito del mes de la concientización en ciberseguridad, Google Trends muestra algunos datos interesantes.

Primero, el término “contraseñas” fue el más popular relacionado a ciberseguridad. También hay interés por la privacidad de la información, pues casi se ha duplicado en los últimos 12 meses en Perú, además del «Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales»..

Como la pregunta más recurrente se encuentra: “¿Cómo ver la contraseña de wifi en mi PC?” y “¿Cómo poner contraseña a mi laptop?”, lo que nos muestra el interés de las personas por la seguridad de su dispositivo.

Los temas más populares en Perú en torno a la ciberseguridad son: Las preguntas de mayor interés en Perú sobre ciberseguridad: 1. Contraseñas

2. Gestor de contraseñas

3. Incognito

4. Antivirus

5. Hacker 1. ¿Cómo ver la contraseña de wifi en mi PC?

2. ¿Cómo poner contraseña a mi laptop?

3. ¿Qué es phishing?

4. ¿Cómo desactivar el antivirus?

5. ¿Qué es un backup? Las búsquedas que más interés generaron en Perú relacionados con ciberseguridad en el último año: En Perú, las regiones con mayor interés en ciberseguridad fueron: 1. Deepseek

2. Hackeo interbank

3. y2mate tiene virus

4. Ley anti spam

5. Meta ai 1. Callao

2. Junín

3. Lima

4. Piura

5. Moquegua

Nuevas herramientas de Google

Google lanzó nuevas funcionalidades para proteger la información en línea de las personas, en especial sobre la seguridad con inteligencia artificial para combatir estafas y proteger la información personal.

En cuanto a los mensajes de Google, se puede desactivar automáticamente los enlaces en mensajes sospechosos de ser spam, evitando así que las personas hagan clic en sitios maliciosos.

Google ha implementado diferentes niveles de identificación para la seguridad. (Foto referencial: freepik.es)

También se cuenta con Key Verifier, una herramienta que permite confirmar que la conversación se mantiene realmente con la persona correcta mediante la verificación de códigos QR o números en la aplicación de Contactos, una medida clave en tiempos donde los intentos de suplantación y los deepfakes son cada vez más comunes.

También destacan las actualizaciones en Google Play Protect, que ahora se bloqueará la instalación de apps que soliciten permisos sensibles y que puedan estar asociadas a fraudes financieros.

Otro paso importante son los contactos de recuperación, que permitirá designar a familiares o amigos de confianza para verificar la identidad del usuario en caso de pérdida de acceso u olvidarte la contraseña. Y no hay que olvidar el Inicio de sesión con número de teléfono, que identifica automáticamente las cuentas utilizando el número de teléfono asociado durante la configuración, lo que simplifica el proceso de verificación en nuevos dispositivos.