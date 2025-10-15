Cuando se cree haber visto todo en smartphones, llega Robot Phone. Se trata de dispositivo nuevo de Honor para mejorar la experiencia de grabación de video o la captura de fotografías, que la firma china acaba de anunciar.

La propuesta apunta a combinar la inteligencia multimodal basada en inteligencia artificial (IA), funcionalidad robótica y capacidades avanzadas de imagen portátiles.

Con este dispositivo Honor, según la empresa china, se busca que el teléfono sea algo más que una simple herramienta; se convierte en un compañero emocional que percibe, se adapta y evoluciona.

Lo que se aprecia es que se trata de un teléfono como cualquier otro, hasta que lo vemos en acción: en la parte posterior tiene un apartado que se desprende para colocarse como cámara en la parte superior.

La cámara tiene la apariencia de un gimbal que puede hacer un seguimiento a las personas. Es decir, gira mientras está grabando. Es como si se tuviera una cámara separada del dispositivo.

El nuevo teléfono sigue la línea de cambios que comenzó con la nueva Serie HONOR Magic8. Finalmente, el gadget regresa a su pocisión original y se guarda en el apartado fotográfico clásico, como si se tratara de un teléfono inteligente común.

Más detalles del Robot Phone estarán en el MWC 2026 de Barcelona. Una apuesta diferente en el sector de los smartphones.