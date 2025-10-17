Xiaomi confirmó que seguirá apostando por la pantalla trasera en sus futuros modelos de gama alta, tras el éxito comercial del Xiaomi 17 Pro y su versión Max, que se convirtieron en los teléfonos más vendidos de la marca en China durante su lanzamiento.

El presidente de la compañía, Lu Weibing, anunció en una transmisión por Weibo que se incrementará la inversión en investigación y desarrollo para mejorar la calidad y funcionalidad de estas pantallas secundarias. Solo este año, la firma destinó cerca de 1.000 millones de yuanes (unos 163 millones de dólares) a su perfeccionamiento.

La característica que distingue al Xiaomi 17 Pro es su pantalla OLED trasera de 2,1 pulgadas, integrada en el módulo de cámaras. Ofrece una resolución de 904 x 572 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 3.500 nits. Además de mostrar notificaciones o widgets, permite usar la cámara principal para selfies y próximamente incluirá traducción en tiempo real.

Esta apuesta, que en sus primeras versiones fue experimental, alcanzó una madurez bien recibida por el público. Según cifras oficiales, la serie Xiaomi 17 aumentó un 20% sus ventas respecto al año anterior, con el modelo Pro Max batiendo récords en sus primeros cinco minutos de comercialización.

Ningún otro fabricante de gran consumo ofrece actualmente una propuesta similar. Nothing se acerca con su sistema de luces Glyph Matrix, pero orientado más al diseño que a la funcionalidad. Xiaomi, en cambio, ha logrado integrar una pantalla completa con usos prácticos y personalizables.

La compañía considera este elemento un pilar de su identidad tecnológica, más allá de una moda pasajera. A diferencia de otras marcas que abandonan funciones experimentales, Xiaomi ha reafirmado su compromiso con la pantalla trasera y planea incluirla en la próxima gama Xiaomi 18.

Con este movimiento, el fabricante chino consolida su reputación como una de las empresas más innovadoras del sector, capaz de introducir funciones originales que combinan estética, utilidad y rendimiento comercial.