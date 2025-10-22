La guerra entre Rusia y Ucrania ha mostrado la evolución de los drones: pueden ser usados en diferentes tareas, desde operaciones militares a filmaciones de entretenimiento, pero el RoboFalcon 2.0 abre una nueva puerta.

Este sistema volador no solo es un dron. Se trata de un robot que imita a la perfección el vuelo de un ave o el de un murciélago.

El robot tiene un antecesor que fue presentado en el 2021. El grupo de investigadores chinos, que está a cargo de este trabajo, según señala un informe de El Español, ha mejorado el sistema de alas que le permite tener una nueva función: aleteo, barrido y plegado.

Ese nuevo sistema es conocido como mecanismo FSF (Flapping, Sweeping, Folding) que permite a las alas del robot generar el suficiente empuje para el vuelo.

Robofalcon tiene solo 800 gramos de peso y una envergadura de 1,2 metros. Las pruebas se han realizado en simuladores de computadora, en túnel de viento y vuelos reales.

Gracias a estas alas, este robot es considerado un hito en la robótica biomimética. Puede mantener el vuelo sin ayuda externa, solo con las alas.