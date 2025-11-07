Oferta para escritores: Amazon abre un servicio de traducción basado en IA para publicar en otros idiomas

La inteligencia artificial podrá traducir los libros en diferentes idiomas. (Imagen: generada con IA)
Amazon ofrece a los escritores un servicio de traducción basado en(IA) para que puedan publicar sus libros en distintos idiomas y llegar a audiencias globales.

Kindle Translate es un nuevo servicio para los autores independientes que participan en el programa de publicación directa en Kindle (Kindle Direct Publishing), que ofrece una herramienta económica para traducir sus libros a otros idiomas.

Actualmente en fase beta, Kindle Translate usa la IA para traducir los libros electrónicos entre el español y el inglés y del alemán al inglés. Los autores pueden adaptar las traducciones para los nuevos mercados con otras portadas y precios.

Según Amazón, “todas las traducciones son evaluadas automáticamente en cuanto a precisión antes de la publicación, y son los propios autores quienes pueden elegir si previsualizar dichas traducciones o publicarlas automáticamente”, como indica en una publicación compartida en su blog oficial.

La compañía ha destacado este servicio como una ayuda para llegar a lectores de todo el mundo, que pueden comprar y descargar los libros en la tienda de Amazon.

