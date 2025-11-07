Sam Altman respondió desde su cuenta de X sobre el ecosistema para la inteligencia artificial.
Sam Altman respondió desde su cuenta de X sobre el ecosistema para la inteligencia artificial.
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Sam Altman, director de OpenAI, sugiere que los gobiernos construyan su propia infraestructura de IA
Resumen de la noticia por IA
Sam Altman, director de OpenAI, sugiere que los gobiernos construyan su propia infraestructura de IA

Sam Altman, director de OpenAI, sugiere que los gobiernos construyan su propia infraestructura de IA

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El director de , creadora de ChatGPT, instó el jueves a los gobiernos a construir su propia infraestructura para y afirmó que no busca garantías públicas para los cientos de miles de millones de dólares en inversiones de su empresa.

“No tenemos, ni queremos, garantías gubernamentales para los centros de datos de OpenAI”, declaró Sam Altman en X, intentando calmar la polémica tras las declaraciones de su directora financiera que sugerían lo contrario.

Newsletter El Comercio MedIA

Alicia Rojas
MIRA: Los accionistas de Tesla aprueban pagarle a Elon Musk un paquete salarial de US$1 billón si cumple sus objetivos

“Lo que creemos que tendría sentido es que los gobiernos construyeran (y fueran propietarios de) su propia infraestructura de IA, pero en ese caso, los beneficios resultantes también deberían corresponderles”, añadió.

El miércoles, durante una conferencia del Wall Street Journal en California, la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, dijo: “Tenemos en mente un ecosistema compuesto por bancos, capital de inversión e incluso, quizás, el gobierno”.

Friar añadió que las garantías de préstamos federales “reducirían considerablemente el costo de la financiación”.

Mira también:

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC