Dos ingenieros franceses han desarrollado Tornyol, un dron autónomo que propone una nueva forma de eliminar mosquitos en pleno vuelo, sin recurrir a pesticidas ni causar daño ambiental. Su funcionamiento combina inteligencia artificial, sensores ultrasónicos y vuelo autónomo de precisión.

La clave de Tornyol está en su sistema LeSonar 2, una matriz de 380 micrófonos ultrasónicos con procesamiento FPGA capaz de identificar el zumbido característico de un mosquito a más de tres metros de distancia, incluso en completa oscuridad. Una vez localizado, el dron ajusta su trayectoria para interceptarlo sin afectar a otros insectos beneficiosos como abejas o mariposas.

El dispositivo, ideado por ingenieros egresados de CentraleSupélec, utiliza algoritmos de aprendizaje automático para diferenciar especies y optimizar su eficacia. Según sus creadores, su rendimiento es 25 veces superior al de las trampas convencionales y puede cubrir un área equivalente a 140 campos de fútbol con solo diez unidades.

Más allá de su carácter curioso, Tornyol representa una alternativa ecológica y tecnológica para el control de plagas en zonas residenciales, agrícolas o turísticas, donde los mosquitos suelen proliferar y transmitir enfermedades. Su diseño prescinde totalmente de químicos, por lo que ofrece una solución sostenible frente a los métodos tradicionales.

Por ahora, la empresa trabaja en la fase inicial de producción y se puede hacer la reserva del producto en Europa. La unidad se vende a 1.100 dólares e incluye actualizaciones de software de por vida, además de soporte.