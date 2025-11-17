La raya en los textos delataba si fue escrito en ChatGPT: OpenAI ha corregido el problema

OpenAI ha actualizado el modelo de ChatGPT para que deje de incluir la raya, o guion largo, en los textos si así se le pide, después de que este símbolo se haya convertido en una forma de delatar un texto escrito por esta inteligencia artificial.

El fundador de OGS Media y ZipTie.ai, Brent Csutoras, trató el “dilema de la raya” a finales de abril, cuando compartió su experiencia moderando subforos en Reddit, donde se percató de la presencia cada vez mayor de este signo de puntuación.

La raya, diferente del guion y del signo menos, se utiliza para separar incisos en una frase o para introducir los diálogos en un texto, pero precisamente por su mayor presencia en los textos publicados en los últimos meses, se ha vinculado a la redacción hecha por la inteligencia artificial.

Es decir, un texto que incluye la raya es sospechoso de haber sido escrito por ChatGPT. Pero evitarlo, como comprobó Csutoras, no es fácil, porque sigue apareciendo incluso si se le prohíbe en las instrucciones que no lo use, debido a que está ampliamente extendida en los datos con los que se han entrenado los modelos de IA.

OpenAI ha resuelto el problema al actualizar el modelo que impulsa ChatGPT para que cuando se le pida que la omita, lo haga. Como explica en un breve comunicado compartido en Threads, Esta opción está disponible en las instrucciones personalizadas, que se activan en los ajustes del ‘chatbot’ como una preferencia que tendrá en cuenta en adelante.

En un texto que recoge una supuesta disculpa de ChatGPT, el ‘chatbot’ explica que “se suponía que la raya sería una pequeña pausa elegante, un suave florecimiento dramático, no un letrero de neón que dijera ‘Esto fue escrito por Al a las 2 a. m.’”. “Las cosas se salieron de control”, asegura. El director ejecutivo, Sam Altman, ha calificado este cambio como “una pequeña pero grata victoria”, según ha expresado en X.