Pronto las conversaciones con ChatGPT serán grupales: OpenAI prueba los chats entre la IA y más personas

OpenAI ha comenzado a probar una nueva experiencia de chats grupales en la aplicación de su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, de manera que amigos, familiares o compañeros de trabajo puedan interactuar en una misma conversación para investigar o planificar tareas.

Hasta ahora, la relación de los usuarios con ChatGPT ha sido unidireccional, con conversaciones en las que solo participaba la persona y el propio asistente. Sin embargo, la compañía liderada por Sam Altman pretende ir más allá y ofrecer experiencias compartidas en ChatGPT, uniendo a varias personas y su asistente en una misma conversación para facilitar la colaboración a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de tarea.

En este sentido, OpenAI ha comenzado a probar los chats grupales en su aplicación de ChatGPT, tanto para dispositivos móviles como en la web, de manera que varias personas, ya sean familiares, amigos o compañeros, podrán interactuar en un mismo espacio compartido con el asistente de IA.

Por el momento, se trata de una prueba piloto que se ha lanzado para los usuarios de ChatGPT con los planes gratuitos, Go, Plus y Pro, en Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán, aunque la idea es expandir este servicio a más regiones y planes del asistente, como ha detallado la compañía en un comunicado en su blog.

Por tanto, con los chats grupales, los usuarios podrán participar en una misma conversación con ChatGPT ya sea para planificar eventos grupales, como para tomar decisiones o desarrollar ideas en conjunto. Por ejemplo, estas conversaciones permiten utilizar la IA para organizar el itinerario de un viaje de fin de semana, comparar destinos o crear una lista de equipaje con la participación y el seguimiento de todos los miembros.

Chats grupales en ChatGPT. / OPENAI

Igualmente, OpenAI también ha ejemplificado cómo estos chats grupales pueden utilizarse para otro tipo de proyectos como diseñar un piso de forma conjunta, elaborar un esquema o investigación para un trabajo o compartir notas y preguntas para organizar la información de estudio.

Para iniciar un chat grupal bastará con tocar el icono de personas situado en la esquina superior derecha del chat y agregar a los usuarios que conformarán el grupo. Asimismo, al incluir a alguien a un chat ya existente, crea una copia de la conversación para mantener el chat original separado.

Los usuarios también pueden invitar a otras personas a unirse al chat grupal mediante el envío de un enlace, que podrá compartirse con hasta 20 personas, y cualquier persona del grupo podrá compartir el enlace con otros usuarios. Así, para poder identificar a cada miembro, cada uno deberá configurar un perfil con su nombre, nombre de usuario y una fotografía.

Igualmente, la compañía ha detallado que los usuarios deben aceptar la invitación para unirse al chat grupal y salir cuando quieran de la conversación. También pueden eliminar a otros miembros, excepto al creador del grupo.

Siguiendo esta línea, se ha de tener en cuenta que si hay usuarios menores de 18 años ChatGPT reducirá automáticamente la exposición a contenido sensible para todos los participantes.

Con todo, los chats grupales se agruparán en una nueva sección situada en la barra lateral de la aplicación. Así, se ha de tener en cuenta que estas conversaciones son independientes de los chats privados y, por tanto, el historial personal de ChatGPT no se comparte con ningún otro usuario en estas conversaciones grupales.

OpenAI también ha especificado que las respuestas del asistente se generarán con el modelo recién presentado GPT-5.1, que ha sido entrenado con comportamientos sociales para chats grupales. Es decir, que es capaz de seguir el flujo de la conversación, decidiendo cuándo responder y cuándo guardar silencio según el contexto. Además, también puede reaccionar a mensajes con ‘emojis’ y usar fotos de perfil de los miembros como referencia.

Por el momento, se trata de una prueba, por lo que la compañía ha detallado que continuarán mejorando la función de chats grupales a medida que reciban comentarios de los usuarios.