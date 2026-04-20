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Esta captura de pantalla tomada de una transmisión de Blue Origin muestra el propulsor del cohete New Glenn de Blue Origin aterrizando en una plataforma flotante en el océano Atlántico el 19 de abril de 2026. Blue Origin, la empresa espacial estadounidense del fundador de Amazon, Jeff Bezos, reutilizó y recuperó con éxito un propulsor de su cohete New Glenn el 19 de abril, lo que confirma su dominio de una hazaña técnica que podría aumentar su cadencia de lanzamientos y ampliar su rivalidad con SpaceX. (Foto de BLUE ORIGIN / AFP)
Esta captura de pantalla tomada de una transmisión de Blue Origin muestra el propulsor del cohete New Glenn de Blue Origin aterrizando en una plataforma flotante en el océano Atlántico el 19 de abril de 2026. Blue Origin, la empresa espacial estadounidense del fundador de Amazon, Jeff Bezos, reutilizó y recuperó con éxito un propulsor de su cohete New Glenn el 19 de abril, lo que confirma su dominio de una hazaña técnica que podría aumentar su cadencia de lanzamientos y ampliar su rivalidad con SpaceX. (Foto de BLUE ORIGIN / AFP)
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Por Agencia AFP

Blue Origin, la compañía espacial del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, reutilizó y recuperó con éxito el domingo un propulsor para su enorme cohete New Glenn, una hazaña técnica que podría aumentar su ritmo de lanzamientos y ampliar su rivalidad con la empresa SpaceX.

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