El cohete New Glenn de Blue Origin explotó mientras se encontraba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida, informaron el jueves medios estadounidenses.

🚀 | URGENTE: Enorme explosión del cohete New Glenn de Blue Origin en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida. pic.twitter.com/DhJuAEmF5J — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 29, 2026

“Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy”, dijo la empresa en un breve comunicado publicado en X, y agregó que “todo el personal ha sido localizado”.

Un video del incidente muestra humo saliendo de la parte inferior del cohete antes de quedar envuelto por completo en una enorme bola de fuego.

El congresista de Florida Mike Haridopolos, cuyo distrito incluye Cabo Cañaveral, afirmó en un comunicado en X que ha estado en contacto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

“Estoy agradecido de que no se hayan reportado heridos y agradecido por los servicios de emergencia, ingenieros y equipos de lanzamiento que actuaron con rapidez”, dijo Haridopolos.

La explosión es el último revés para la empresa de exploración espacial propiedad del multimillonario Jeff Bezos.

El mes pasado, su cohete New Glenn fracasó en una misión para colocar un satélite de comunicaciones en la órbita correcta, lo que dio lugar a una investigación.

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