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El cohete New Glenn de Blue Origin explotó mientras se encontraba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, el 28 de mayo de 2026. (Captura de X @AlertaNews24)
El cohete New Glenn de Blue Origin explotó mientras se encontraba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, el 28 de mayo de 2026. (Captura de X @AlertaNews24)
Por Agencia AFP

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó mientras se encontraba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida, informaron el jueves medios estadounidenses.

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