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Un supuesto dron ruso impacta en un edificio en la ciudad de Galati, en Rumania, durante la madrugada del 29 de mayo de 2026. (Captura de X @sentdefender)
Un supuesto dron ruso impacta en un edificio en la ciudad de Galati, en Rumania, durante la madrugada del 29 de mayo de 2026. (Captura de X @sentdefender)
Por Agencia AFP

El Ministerio de Defensa de Rumania, país miembro de la OTAN, afirmó este viernes que un dron ruso impactó contra un edificio residencial en su territorio y causó dos heridos leves en la ciudad de Galati, cerca de la frontera con Ucrania.

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