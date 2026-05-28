El Ministerio de Defensa de Rumania, país miembro de la OTAN, afirmó este viernes que un dron ruso impactó contra un edificio residencial en su territorio y causó dos heridos leves en la ciudad de Galati, cerca de la frontera con Ucrania.

“En la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación de Rusia reanudó sus ataques con drones contra objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania. Uno de estos drones penetró en el espacio aéreo rumano”, informó la cartera en un comunicado.

Reports of several people injured, some seriously, following the impact of a Russian one-way attack drone tonight on a residential building in Galați, Eastern Romania. pic.twitter.com/2dQO0Qxfgd — OSINTdefender (@sentdefender) May 28, 2026

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El aparato “fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y luego se estrelló contra el techo de un edificio de viviendas, lo que provocó un incendio al impactar”, añadió.

Varias incursiones de drones se han detectado en Rumania desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022, pero es la primera vez que uno de estos aparatos se estrella contra un edificio residencial.

Fire and rescue services rush to the site of a Russian drone attack on a residential building in Galați, Romania. pic.twitter.com/jaQUag4Syq — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Cuando se detectaron las aeronaves no tripuladas cerca del espacio aéreo rumano, dos cazas F-16 despegaron de la base aérea de Fetesti, en el este del país, y “entablaron combate con los objetivos”, añadió el ministerio.

Ucrania activó una alerta aérea nacional en la madrugada de este viernes ante la posibilidad de nuevos ataques rusos.

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el martes 5 de mayo a Rusia de mostrar un "cinismo absoluto" por lanzar una ola de ataques, que dejó al menos cinco muertos, pese a la inminencia de las treguas anunciadas por ambas partes. (AFP)

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