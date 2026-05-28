Estados Unidos e Irán lograron “muchos avances” hacia un acuerdo para ampliar el alto el fuego, pero el presidente Donald Trump aún no está listo para aprobarlo, afirmó el jueves el vicepresidente estadounidense, JD Vance.
“Estamos yendo y viniendo sobre un par de cuestiones de redacción. Hemos hecho muchos avances”, dijo Vance a periodistas, horas después de que fuentes estadounidenses afirmaran que Washington y Teherán habían logrado un acuerdo.
“Con suerte, seguiremos avanzando y el presidente estará en una posición en la que pueda respaldar el acuerdo, pero obviamente eso aún está por determinar”, añadió.
Información en desarrollo...