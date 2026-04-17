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Resumen

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Gemini, el asistente IA de Google, ha ayudado a implementar mayor seguridad para las cuentas de sus usuarios. (Foto de Lionel BONAVENTURE / AFP)
Gemini, el asistente IA de Google, ha ayudado a implementar mayor seguridad para las cuentas de sus usuarios. (Foto de Lionel BONAVENTURE / AFP)
/ LIONEL BONAVENTURE
Por Agencia AFP

Google afirmó este jueves que las herramientas que utilizan la inteligencia artificial Gemini le ayudaron el año pasado a frustrar unos 8.200 millones de anuncios en línea que infringían sus políticas.

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