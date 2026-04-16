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Resumen

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Los investigadores descubrieron que este aprendizaje que llamaron subliminal (la transmisión de rasgos de comportamiento a través de datos semánticamente no relacionados) se produce principalmente cuando tanto el "maestro" como el "alumno" se derivan del mismo modelo, como un "profesor" GPT-4.1 y un "estudiante" GPT-4.1. (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)
Los investigadores descubrieron que este aprendizaje que llamaron subliminal (la transmisión de rasgos de comportamiento a través de datos semánticamente no relacionados) se produce principalmente cuando tanto el "maestro" como el "alumno" se derivan del mismo modelo, como un "profesor" GPT-4.1 y un "estudiante" GPT-4.1. (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)
/ SEBASTIEN BOZON
Por Agencia EFE

Los grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial (IA) pueden transmitir a otros modelos rasgos no deseados, incluso si no se mencionan directamente en los datos de entrenamiento.

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