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OpenAI está implementando nuevas funciones a su chatbot. (Foto: AFP)
OpenAI está implementando nuevas funciones a su chatbot. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

OpenAI está desarrollando una nueva función de “foto de referencia” para ChatGPT, con la que permitirá seleccionar una imagen concreta para recordarla automáticamente a la hora de generar nuevo contenido relacionado con dicha fotografía, sin necesidad de tener que compartirla con la ‘app’ cada vez.

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