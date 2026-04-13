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Francia busca independencia tecnológica. El fin es reducir su dependencia de las herramientas estadounidenses. (Foto: europapress / microsoft.com)
Francia busca independencia tecnológica. El fin es reducir su dependencia de las herramientas estadounidenses. (Foto: europapress / microsoft.com)
Por Agencia Europa Press

El gobierno francés, a través de la Dirección Interministerial de lo Digital (DINUM), ha anunciado que dejará de trabajar con Windows y migrará a los sistemas operativos de código abierto de Linux como parte de su objetivo de reducir la dependencia de empresas extraeuropeas.

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