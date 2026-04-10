Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Artemis II fue la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo. (Foto de NASA / AFP)
Artemis II fue la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo. (Foto de NASA / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Tras un vuelo alrededor de la Luna lleno de momentos intensos y simbólicos, los cuatro astronautas de la misión Artemis II deben volver a atravesar la atmósfera terrestre y amerizar el viernes por la noche frente a las costas de California.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.