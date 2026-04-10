Por Redacción EC

A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas de Apolo realizaron el primer viaje alrededor de la Luna e incluso terminaron pisándola. Hoy la noticia trasciende entorno a lanzamiento del cohete Space Launch System (SLS), y la nave espacial Orion que tripularon Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), y tras haber alzado vuelo hacia el único satélite natural de la Tierra, ahora llama la atención por un retorno programado donde el amerizaje reviste de suma importancia. Tras orbitarlo captando fotografías impresionantes, pasamos a contarte los detalles acerca del evento que marcará el cierre de la travesía espacial, y el descenso de cápsula cuyas incidencias serán transmitidas en vivo.

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