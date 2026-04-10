A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas de Apolo realizaron el primer viaje alrededor de la Luna e incluso terminaron pisándola. Hoy la noticia trasciende entorno a lanzamiento del cohete Space Launch System (SLS), y la nave espacial Orion que tripularon Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), y tras haber alzado vuelo hacia el único satélite natural de la Tierra, ahora llama la atención por un retorno programado donde el amerizaje reviste de suma importancia. Tras orbitarlo captando fotografías impresionantes, pasamos a contarte los detalles acerca del evento que marcará el cierre de la travesía espacial, y el descenso de cápsula cuyas incidencias serán transmitidas en vivo.

¿CUÁNDO RETORNA LA MISIÓN ARTEMIS II A LA TIERRA Y CÓMO VER SU DESCENSO EN VIVO?

Diez días de misión lunar se habrán completado cuando los tripulantes de Artemis II vuelvan a casa, y en esa línea retornen a la Tierra luego de haber sobrevolado la Luna con total éxito.

La información brindada por parte de la NASA, hoy remarca que el amerizaje programado para la nave Orion, terminará transmitiéndose en vivo el viernes 10 de abril, y a partir de las 5.30 p.m. (Hora de Perú) vía YouTube para todo el mundo.

“Koch y Hansen comenzarán guardando el equipo que han utilizado durante la misión, retirando la carga y las redes de los compartimentos, e instalando y ajustando los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos estén bien sujetos antes de su regreso a la Tierra”, refiere la prestigiosa agencia estadounidense mediante nota pública, y dando a conocer así los pormenores acerca de las labores realizadas por el equipo antes de caer con paracaídas puesto frente a la costa de San Diego.

Resulta importante destacar asimismo, que como parte de llevarse a cabo maniobras y revisiones clave programadas para garantizar un retorno seguro a Tierra, los tripulantes de la misión Artemis II deben haber configurado la cabina de Orion, y esto mediante los preparativos finales que implican ejecutar la denominada reentrada, y posterior amerizaje donde a los 4 astronautas se les observará descender sobre el Océano Pacífico.

EL “LADO OCULTO” DE LA LUNA, SU IMPORTANCIA, Y TODO LO QUE DEBES SABER TRAS SOBREVUELO REALIZADO POR ARTEMIS II

La NASA resulta crucial para el avance científico y tecnológico de la humanidad, siendo la exploración del espacio uno de esos objetivos que busca cumplir mediante misiones como el Artemis II.

A propósito de sobrevuelo logrado por parte del equipo que conforman los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, te contamos que la “tripulación fotografió y describió accidentes geográficos” del denominado “hemisferio oculto” de la Luna, y tales como “cráteres de impacto, antiguas coladas de lava y grietas y crestas superficiales” formadas a medida que iba evolucionando.

“También observaron diferencias de color, brillo y textura, que proporcionan pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar”, remarca la NASA mediante información compartida oficialmente, y tras completarse una misión Artemis II a partir de la cual lograron captarse los mejores ángulos de hasta la Cuenca Oriental del imponente cuerpo celeste rocoso que resulta crucial para la ciencia.

POR ESTAS RAZONES SE LLEVÓ A CABO LA MISIÓN ARTEMIS II DE LA NASA

Han transcurrido finalmente 10 días desde que Orion alzara vuelo hacia la Luna, y mediante el cohete SLS, generando así gran expectativa a nivel global por llevarse a cabo una misión que tras más de 50 años comparte similitudes con el programa Apolo.

Desde la NASA, hoy se conoce que a través del histórico viaje, “los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado, (y) con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo”.

Ante lo expuesto, resulta importante destacar que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, buscaban explorar el único satélite natural de la Tierra, y durante 10 días desde el 1 de abril “para llevar a cabo descubrimientos científicos”, poner a prueba los sistemas y el hardware de Artemis, y sobre todo ayudar a allanar el camino hacia una futura presencia humana sostenible en la superficie lunar.