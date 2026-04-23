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El negacionismo climático

“Ni el alarmismo ni la negación ayudan si se trata de enfrentar las crisis climáticas e hídricas de forma responsable”.

    Fernando Bravo Alarcón
    Por

    Sociólogo de la PUCP

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    La preocupación entre los jóvenes por los problemas globales, como el cambio climático.
    La preocupación entre los jóvenes por los problemas globales, como el cambio climático.

    A propósito de la reciente misión espacial Artemis II, las redes sociales registraron la circunstancial aparición de voces incrédulas que ponían en duda tanto la llegada del hombre a la Luna en 1969 (y las que le sucedieron), como el sobrevuelo que la nave Orión realizó a su alrededor. Ese tipo de posturas, aunque muy minoritarias y marginales, se refugian en cuestionamientos caprichosos y extracientíficos que intentan deslucir descubrimientos, minusvalorar logros o negar la ocurrencia de hechos históricos. Comportándose como minorías activas y organizadas, estas actitudes negacionistas han tenido cierto éxito en concitar atención pública por impugnar consensos y verdades comúnmente aceptadas en la política, la medicina, el ambiente o la historia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.