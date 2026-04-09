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De un depredador extinguido hace 66 millones de años a un bolso de lujo: los científicos han creado el primer cuero cultivado en laboratorio a partir de proteínas reconstruidas del T-Rex, un avance de la biología sintética hacia los materiales sostenibles. (Foto: EFE/ © Lab-grown Leather Ltd/ Bsf)
De un depredador extinguido hace 66 millones de años a un bolso de lujo: los científicos han creado el primer cuero cultivado en laboratorio a partir de proteínas reconstruidas del T-Rex, un avance de la biología sintética hacia los materiales sostenibles. (Foto: EFE/ © Lab-grown Leather Ltd/ Bsf)
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Por Agencia EFE

De un depredador extinguido hace 66 millones de años a un bolso de lujo: los científicos han creado el primer cuero cultivado en laboratorio a partir de proteínas reconstruidas del T-Rex, un avance de la biología sintética hacia los materiales sostenibles.

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