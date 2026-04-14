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Los robots humanoides están a prueba en China. (Foto: cnnespanol.cnn.com)
Los robots humanoides están a prueba en China. (Foto: cnnespanol.cnn.com)
Por Redacción EC

Los robots humanoides están demostrando tener mejor desempeño. En China fueron puestos a prueba de cara a la próxima media maratón de robots que se realizará el próximo 19 de abril, un evento que ya se ha vuelto tradicional.

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