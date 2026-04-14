Los robots humanoides están demostrando tener mejor desempeño. En China fueron puestos a prueba de cara a la próxima media maratón de robots que se realizará el próximo 19 de abril, un evento que ya se ha vuelto tradicional.

En la edición anterior solo seis robots lograron terminar la competencia. Ante una mayor convocatoria se espera que puedan superar los errores de otros años. En esta ocasión se presentaron más de 70 equipos en una prueba nocturna.

Fue un recorrido de 21 kilómetros, en la zona de desarrollo de E-Town de la ciudad de Beijing. Según informe de euronews, recreó elementos clave del evento oficial. Se estima que el 40% de los equipos confían en una navegación totalmente autónoma.

China just made Robots run a 21 km Half-Marathonpic.twitter.com/s25ka1tYjF — Learn AI Faster (@learnaifaster) April 13, 2026

Esta competencia incluye varios premios, y entre ello se encuentran premios a la resistencia y a quienes puedan llegar a la meta.

Según el reporte, se presentaron algunos contratiempos entre articulaciones recalentadas, cambios de batería, fallas en algoritmos o dificultades para completar las distancias.

Es así como China sigue su camino de la robótica humanoide. Ya durante la celebración del Año Nuevo Chino se mostró una serie de robots humanoides que realizaban varias piruetas.