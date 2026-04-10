Resumen

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Escenas de las llamadas “telenovelas de frutas”, videos virales creados con inteligencia artificial que recrean historias dramáticas y romances con personajes frutales y que se han popularizado en TikTok.
Escenas de las llamadas “telenovelas de frutas”, videos virales creados con inteligencia artificial que recrean historias dramáticas y romances con personajes frutales y que se han popularizado en TikTok.
Por Redacción EC

Las llamadas “telenovelas de frutas” se han convertido en uno de los fenómenos virales más curiosos de las redes sociales, con historias de amor, traiciones y reconciliaciones protagonizadas por personajes que no son humanos, sino frutas generadas con inteligencia artificial.

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