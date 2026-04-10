Las llamadas “telenovelas de frutas” se han convertido en uno de los fenómenos virales más curiosos de las redes sociales, con historias de amor, traiciones y reconciliaciones protagonizadas por personajes que no son humanos, sino frutas generadas con inteligencia artificial.

Estos videos, difundidos principalmente en TikTok, pero también en Instagram y Facebook, presentan relatos dramáticos al estilo de una telenovela o un reality show, aunque con un giro inesperado: plátanos, cerezas o sandías hablan, discuten y se enamoran como si fueran personas.

El formato suele consistir en episodios breves de menos de un minuto, divididos en varios capítulos que mantienen a los usuarios pendientes del siguiente “episodio”, en una dinámica que recuerda a la televisión tradicional, pero adaptada al ritmo de consumo de las redes sociales.

En muchas de estas historias, los personajes frutales protagonizan conflictos sentimentales clásicos, como infidelidades, celos o triángulos amorosos. Un ejemplo popular narra el drama de Bananildo, quien descubre que su esposa Perita lo engaña con Aguacatino, su entrenador de gimnasio.

El fenómeno también se nutre de la cultura pop y de historias mediáticas. Algunos creadores han recreado escándalos de celebridades o adaptado telenovelas conocidas, como “Betty la pera”, una parodia de la popular producción colombiana Yo soy Betty, la fea.

El orígen del fenómeno

El origen de esta tendencia se relaciona con Fruit Love Island, una serie viral generada con inteligencia artificial que imita el reality show de citas Love Island, pero con frutas parlantes como participantes.

En esa serie aparecen personajes como Watermelina, una sandía; Bananito, un plátano; o Cherrita, una cereza, que compiten por formar pareja dentro de la “isla”, en episodios diarios que han acumulado cientos de millones de visualizaciones en pocas semanas.

El éxito ha sido tal que incluso celebridades han comentado los videos en redes sociales, mientras que miles de usuarios interactúan con la historia votando por sus parejas favoritas o esperando el siguiente capítulo.

Sin embargo, el fenómeno también ha generado críticas. Algunos expertos en cultura digital consideran que este tipo de contenido es un ejemplo de la proliferación de material generado por inteligencia artificial pensado para captar atención rápidamente, aunque con poco valor creativo.

Jessa Lingel, experta en cultura digital y tecnología de la Universidad de Pensilvania, afirmó a la BBC que el contenido es, ante todo, “malo”.

“Es de muy mala calidad, como siempre vemos en los productos de IA”, dijo Lingel. “La cantidad de trabajo que se supone que debemos realizar como humanos es cada vez menor. Ahora ni siquiera hace falta ver un episodio completo de un reality show; basta con una versión reducida y sensacionalista, hecha con IA”.

“Por cierto, por eso se está muriendo la Tierra”, escribió un comentarista debajo de un video de Fruit Love Island.

Un estudio estima que los centros de datos impulsados ​​por inteligencia artificial podrían consumir 1,7 billones de galones de agua a nivel mundial para 2027.

“Estamos utilizando una enorme cantidad de recursos para crear contenido que en realidad no tiene un mensaje o no hace avanzar el debate”, señaló Lingel al medio británico.

Pese a las críticas, las “telenovelas de frutas” siguen multiplicándose en internet, con creadores que reutilizan audios, inventan nuevos personajes y reinterpretan historias, consolidando un formato que mezcla humor, cultura pop e inteligencia artificial en clips de apenas unos segundos.