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Resumen

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TikTok amplía su presencia en el comercio electrónico con nuevas funciones de inteligencia artificial. (Foto: europapress)
TikTok amplía su presencia en el comercio electrónico con nuevas funciones de inteligencia artificial. (Foto: europapress)
Por Agencia Europa Press

TikTok ha anunciado dos novedades en la plataforma que amplían la experiencia de compra a una directa e incorporan un ‘chatbot’ de Inteligencia Artificial (IA) que ofrece recomendaciones de compra, con el objetivo de reducir las fricciones a las que se enfrentan los usuarios y facilitar el descubrimiento de nuevos artículos.

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