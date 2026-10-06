TikTok ha anunciado dos novedades en la plataforma que amplían la experiencia de compra a una directa e incorporan un ‘chatbot’ de Inteligencia Artificial (IA) que ofrece recomendaciones de compra, con el objetivo de reducir las fricciones a las que se enfrentan los usuarios y facilitar el descubrimiento de nuevos artículos.

La red social ha revelado los detalles de las nuevas experiencias ‘Buy Direct’ (Compra directa) y ‘Shopping Assistant’ (Asistente de compra), que ha desarrollado de la mano de plataformas de comercio electrónico y proveedores de pago como Salesforce, Shopify, Shoplazza y Stripe, entre otros.

‘Buy Direct’ es una solución dentro de la ‘app’ que permite hacer compras directamente a una marca sin tener que dejar TikTok en ningún momento. Es decir, que desde el ‘feed’ ‘Para ti’ se pasa a un proceso que simplifica la compra en un solo clic y evita los enlaces externos a los que ha estado acostumbrado el usuario.

La segunda novedad es ‘Shopping Assistant’, un agente de IA conversacional que se encarga de guiar a los usuarios a través del proceso de compra al comprender lo que necesitan y buscar los productos adecuados. Esta nueva experiencia en tiempo real da los detalles del producto como talla, envío y disponibilidad, y permite completar la compra, todo desde la conversación con la IA.

Además de explicar las dos novedades que amplían la experiencia de compras ‘online’ de TikTok, la red social ha compartido dos datos que dibujan el panorama que se abre para las empresas que quieren publicitar sus servicios en su plataforma.

Según el Informe de Impacto Económico de TikTok de PF Global publicado la semana pasada, la actividad económica en TikTok ayudó a generar 81.000 millones de dólares en PIB (producto interior bruto) para los negocios solo en Estados Unidos y 54 millones de estadounidenses compraron un producto tras ver un vídeo en la plataforma.

“La IA está transformando la forma en que se crea y se escala el contenido publicitario”, ha afirmado el director global de Alianzas de Producto de Monetización de TikTok, David Kaufman, quien ha explicado que su conjunto de soluciones permite “reunir la IA, la automatización y la creatividad para ayudar a los anunciantes a mejorar el rendimiento mientras se reduce el esfuerzo”.

Asimismo, TikTok ha anunciado la introducción de ‘Agentic Leads’, un agente de IA para la generación de clientes potenciales que, a través de conversaciones guiadas, permite a los negocios captar, cualificar y convertir clientes potenciales con alta intención de compra.

Por último, la red social ha presentado nuevas herramientas publicitarias y de IA diseñadas para ampliar el alcance de las marcas e incrementar sus ventas, como sucede con la red TikTok Ad Network (TTAN) para anunciantes en Estados Unidos, o TikTok for Business MCP, un conector basado en el protocolo de contexto de modelos (MCP) disponible en Claude, Perplexity o Snowflake para automatizar la creación y gestión de campañas de publicidad.

En la misma línea, la plataforma ha incluido funciones avanzadas en Smart+ y GMV Max que optimizan los anuncios de búsqueda, simplifican la aprobación de contenidos creativos y mejoran el retorno de la inversión en TikTok Shop.