Resumen

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Intel y Tesla firmaron un acuerdo para construir una megafábrica de chips de última generación. (Foto: Intel)
Intel y Tesla firmaron un acuerdo para construir una megafábrica de chips de última generación. (Foto: Intel)
/ Intel
Por Redacción EC

El desarrollo de chips se ha convertido en uno de los campos estratégicos más importantes de la industria tecnológica. En ese escenario, Elon Musk acaba de sumar un aliado clave para uno de sus proyectos más ambiciosos: la construcción de una megafábrica de semiconductores destinada a impulsar el futuro de la inteligencia artificial y de sus empresas tecnológicas.

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