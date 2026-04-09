El desarrollo de chips se ha convertido en uno de los campos estratégicos más importantes de la industria tecnológica. En ese escenario, Elon Musk acaba de sumar un aliado clave para uno de sus proyectos más ambiciosos: la construcción de una megafábrica de semiconductores destinada a impulsar el futuro de la inteligencia artificial y de sus empresas tecnológicas.

La compañía Intel confirmó que participará en Terafab, una iniciativa impulsada por las empresas de Musk, entre ellas Tesla, SpaceX y xAI.

El objetivo es crear una infraestructura capaz de fabricar chips de alto rendimiento a gran escala, pensados para aplicaciones en inteligencia artificial, robótica y centros de datos avanzados.

El proyecto busca algo poco común en la industria: integrar todo el proceso de producción de semiconductores en una sola instalación. Esto incluye el diseño, la fabricación, la memoria y el empaquetado avanzado de chips bajo un mismo techo, con el fin de acelerar el desarrollo tecnológico y reducir la dependencia de proveedores externos.

Según lo planteado por Musk, Terafab aspira a alcanzar una capacidad de cálculo de hasta un teravatio de potencia informática al año, una cifra que refleja la magnitud de la iniciativa y que estaría destinada a alimentar futuras plataformas de inteligencia artificial, robots humanoides y sistemas de conducción autónoma.

Dentro de esta alianza, Intel aportará su experiencia en diseño, fabricación y encapsulado de chips de alto rendimiento, áreas en las que el fabricante estadounidense tiene décadas de desarrollo tecnológico. Esa experiencia será clave para escalar la producción de semiconductores que necesitarán las empresas de Musk en los próximos años.

El proyecto también responde a una realidad del mercado: la creciente escasez de chips avanzados y la explosión de la demanda asociada a la inteligencia artificial. Musk ya había advertido que las necesidades de procesamiento de sus compañías podrían superar ampliamente la oferta disponible en el mercado global.

Aunque todavía quedan muchos detalles por definirse sobre la estructura del acuerdo y la construcción de la planta, la alianza entre Intel y el ecosistema tecnológico de Musk apunta a cambiar las reglas del juego en la fabricación de chips.

Si el plan se concreta, Terafab podría convertirse en una de las instalaciones de semiconductores más ambiciosas del mundo y en el motor tecnológico detrás de los próximos avances de Tesla, la inteligencia artificial y la exploración espacial.