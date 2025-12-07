Jeff Bezos también cayó rendido ante la gastronomía peruana. El sábado 6 de diciembre, el empresario estadounidense fue fotografiado en Central y La Perlita, dos de los espacios más celebrados del distrito de Barranco. A ambos llegó acompañado de su esposa, Lauren Sánchez Bezos, con quien disfruta de una gira por distintas ciudades del continente.

En Central, restaurante de Virgilio Martínez y Pía León que fue elegido el mejor del mundo en 2023, el chef coreano Sang Jung compartió imágenes del encuentro en sus stories de Instagram. “Qué gran momento hoy. Nuestro equipo fue realmente feliz de cocinar para Jeff Bezos y Lauren”, escribió el integrante del equipo de Central y Mater.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Jeff Bezos en el restaurante Central, en Barranco. (Foto: Instagram/ Centralrest)

Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos con el equipo de Virgilio Martínez. (Foto: Instagram/ sang.mater)

Horas después, internautas difundieron fotos de la pareja en La Perlita, el restaurante de Ricardo Martins, donde Bezos fue visto probando causa y pisco sours.

La pareja habría llegado este fin de semana a Lima, pues medios internacionales como Daily Mail los fotografiaron el 5 de diciembre saliendo del Bird Streets Club de Los Ángeles, donde el llamativo abrigo de casi 10 mil dólares de Lauren Sánchez captó la atención de los paparazzi.