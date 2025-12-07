Jeff Bezos también cayó rendido ante la gastronomía peruana. El sábado 6 de diciembre, el empresario estadounidense fue fotografiado en Central y La Perlita, dos de los espacios más celebrados del distrito de Barranco. A ambos llegó acompañado de su esposa, Lauren Sánchez Bezos, con quien disfruta de una gira por distintas ciudades del continente.
MIRA: Desde Guatemala, Pía León hace historia y posiciona a Kjolle como la nueva joya culinaria en Lima: “Estoy orgullosa de ser del Perú y poder contarlo al mundo”
En Central, restaurante de Virgilio Martínez y Pía León que fue elegido el mejor del mundo en 2023, el chef coreano Sang Jung compartió imágenes del encuentro en sus stories de Instagram. “Qué gran momento hoy. Nuestro equipo fue realmente feliz de cocinar para Jeff Bezos y Lauren”, escribió el integrante del equipo de Central y Mater.
Horas después, internautas difundieron fotos de la pareja en La Perlita, el restaurante de Ricardo Martins, donde Bezos fue visto probando causa y pisco sours.
La pareja habría llegado este fin de semana a Lima, pues medios internacionales como Daily Mail los fotografiaron el 5 de diciembre saliendo del Bird Streets Club de Los Ángeles, donde el llamativo abrigo de casi 10 mil dólares de Lauren Sánchez captó la atención de los paparazzi.
