Horóscopo de HOY, domingo 31 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: el buen humor será la clave para resolver los grandes y pequeños problemas en la pareja. Salud: reforzará una dieta saludable. Sorpresa: decisión a tiempo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: dejará atrás la vida social y prestará más atención a su pareja; las cosas mejorarán. Salud: le indicarán hacer gimnasia. Sorpresa: un misterio se revela.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: ante algunos gestos que no le agradan pondrá las cosas en su lugar y alguien lo notará. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: viaje repentino.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: momento para dejar atrás los caprichos y el mal humor o la relación comenzará a estancarse. Salud: controlará cierto exceso. Sorpresa: visita sin aviso.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: necesitará que le expresen el afecto para tener seguridad en una relación con altibajos. Salud: la expresión corporal le hará bien. Sorpresa: alguien será obstinado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: su encanto estará más atractivo de lo habitual y su entorno lo notará de inmediato. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: supera un obstáculo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la relación se vivirá con una intensa calidez y en los momentos felices hará planes. Salud: descansa como nunca antes. Sorpresa: acierto increíble.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: ganará una estabilidad que tendrá que sostener día tras día pero lo logrará. Salud: un estudio traerá gran alivio. Sorpresa: un anhelo se cumplirá.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: en un encuentro conocerá a alguien que le hará vibrar y se enamora. Salud: apartará las ideas negativas. Sorpresa: reunión divertida.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: buscará su alma gemela en los lugares menos recomendables pero acertará. Salud: mejor si cambia la dieta. Sorpresa: encuentro inesperado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: momentos de la pareja en que aparece el riesgo de desencanto por la falta de diálogo. Salud: un dolor crónico se aliviará. Sorpresa: noticias de una expareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: actitudes de indiferencia serán reprochadas en la relación y un cambio será inminente. Salud: supera el riesgo de tropiezos. Sorpresa: confesión inesperada.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y FRONTAL. DE GRAN VIDA INTERIOR, LE DA VALOR A LOS ACTOS DE JUSTICIA.