La Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro) ha entrado al proceso de devolución de depósitos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció el inicio de la devolución de aquellos fondos que quedaron en el limbo al no estar protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD); es decir, los montos que superaban el límite de 117,200 soles.

A través de un comunicado, el ente regulador confirmó que la publicación del primer listado de clientes de CRAC Del Centro en liquidación, que poseían ahorros corrientes, depósitos a plazo fijo o fondos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) por encima de la valla de cobertura del seguro.

La SBS intervino la CRAC del Centro tras el deterioro de su solvencia. Foto: Altavoz

Para canalizar estos retornos de manera segura, la entidad a cargo es el CMAC Arequipa.

El paso a paso para recuperar tu dinero

Si tenías un capital mayor al límite del seguro en la entidad financiera liquidada, la SBS ha establecido una ruta obligatoria para que puedas cobrar tu dinero sin contratiempos:

Ingresa al portal de la SBS para consulta el padrón oficial y verificar que el depósito ya está disponible en la CMAC Arequipa. Solo quienes figuren en esta primera lista están habilitados para cobrar. Click aquí. Si estás tu nombre en el listado, puedes dirigirte de manera presencial a “cualquier oficina o agencia de CMAC Arequipa” portando únicamente tu Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y vigente. Si el dinero atrapado corresponde a tus fondos laborales de CTS, tienes dos opciones: mantenerlo en dicha entidad financiera (Caja Arequipa) o retirar de inmediato la parte que sea de libre disponibilidad según las leyes vigentes.

¿Qué pasa si deseas cambiar tu CTS de banco?

En caso de que el usuario decida que su dinero no permanezca en la entidad recaudadora asignada, la SBS aclaró que el afectado “deberá coordinar con su empleador el traslado de dicho depósito a la entidad financiera de su preferencia”, ya que el trabajador no puede realizar la transferencia de manera directa sin el aval de su empresa.

Tras promulgarse la Ley N° 32322, millones de trabajadores peruanos quedan libres de hacer efectivos retiros de CTS hasta incluso después del 31 de diciembre de 2026. (Fuente: El Peruano)

Para resolver dudas, reclamos o casos especiales que no figuren en este primer padrón, la administración del CRAC Del Centro ha habilitado canales de atención directa. Pueden mandar sus consultas al correo electrónico institucional atencionalcliente@cajacentro.com.pe.

A su vez, para quienes prefieran una atención presencial, pueden acercase a la sede central histórica de la financiera, ubicada en la “calle Real N.°1139-1143, distrito y provincia de Huancayo”, que atiende al público en el horario regular de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.