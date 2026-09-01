Horóscopo de HOY, martes 1 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la relación directa, sin intermediarios será lo mejor para el negocio. Amor: la confianza mutua crece y facilita encuentros románticos plenos de calidez.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: no dejará pasar una oportunidad excelente que no se presenta a menudo. Amor: no querrá hacer cambios pero chocará con el impulso transformador de su pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: personas influyentes evaluarán que su tarea merece elogios e incentivos. Amor: hará el esfuerzo de controlar su malhumor y eso será agradecido en la relación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que su entorno no verá con agrado pero los convencerá. Amor: alguno de sus intereses causará desconcierto en alguien con quien desea un romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento para examinar la estrategia y hacer cambios si corresponde. Amor: cometerá un error si da por sentado algunos temas en la relación, mejor escuchar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: necesitará una actitud condescendiente y no pasar por alto las quejas. Amor: deseará que su pareja adopte opiniones iguales a las suyas, pero eso no ocurrirá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para iniciar actividades nuevas o vocaciones postergadas. Amor: temores y dudas se disiparán y algo que pasó inadvertido se convertirá en hermoso.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no malgastará la energía en discusiones que no llegan a nada. Amor: no habrá más excusas y tomará iniciativas divertidas para salir en pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cambios drásticos causarán rechazo pero serán una buena idea. Amor: su sensibilidad estará aumentada en un encuentro que le llevará al romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: ya no necesitará controlar los impulsos y mostrará su carácter. Amor: cierta discordia será la señal de que se avecina un momento difícil pero positivo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: aunque surjan dificultades, las cosas continuarán mejor de lo que parece. Amor: momentos de intensa felicidad que renuevan la relación y crean esperanza.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: superará los errores en un proyecto o negocio y será elogiado por el entorno. Amor: su fuerte encanto disipa temores y facilita encuentros plenos de mutua calidez.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXIGENTE Y CON NATURALES CONDICIONES PARA LIDERAR GRUPOS Y PROYECTOS.