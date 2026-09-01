Horóscopo de HOY, martes 1 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: la relación directa, sin intermediarios será lo mejor para el negocio. Amor: la confianza mutua crece y facilita encuentros románticos plenos de calidez.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: no dejará pasar una oportunidad excelente que no se presenta a menudo. Amor: no querrá hacer cambios pero chocará con el impulso transformador de su pareja.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: personas influyentes evaluarán que su tarea merece elogios e incentivos. Amor: hará el esfuerzo de controlar su malhumor y eso será agradecido en la relación.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que su entorno no verá con agrado pero los convencerá. Amor: alguno de sus intereses causará desconcierto en alguien con quien desea un romance.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento para examinar la estrategia y hacer cambios si corresponde. Amor: cometerá un error si da por sentado algunos temas en la relación, mejor escuchar.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: necesitará una actitud condescendiente y no pasar por alto las quejas. Amor: deseará que su pareja adopte opiniones iguales a las suyas, pero eso no ocurrirá.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para iniciar actividades nuevas o vocaciones postergadas. Amor: temores y dudas se disiparán y algo que pasó inadvertido se convertirá en hermoso.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: no malgastará la energía en discusiones que no llegan a nada. Amor: no habrá más excusas y tomará iniciativas divertidas para salir en pareja.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: cambios drásticos causarán rechazo pero serán una buena idea. Amor: su sensibilidad estará aumentada en un encuentro que le llevará al romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: ya no necesitará controlar los impulsos y mostrará su carácter. Amor: cierta discordia será la señal de que se avecina un momento difícil pero positivo.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: aunque surjan dificultades, las cosas continuarán mejor de lo que parece. Amor: momentos de intensa felicidad que renuevan la relación y crean esperanza.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: superará los errores en un proyecto o negocio y será elogiado por el entorno. Amor: su fuerte encanto disipa temores y facilita encuentros plenos de mutua calidez.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXIGENTE Y CON NATURALES CONDICIONES PARA LIDERAR GRUPOS Y PROYECTOS.
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