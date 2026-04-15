Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La SBS intervino la CRAC del Centro tras el deterioro de su solvencia. Foto: Altavoz
La SBS intervino la CRAC del Centro tras el deterioro de su solvencia. Foto: Altavoz
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha decidido la disolución y el inicio del proceso de liquidación de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (CRAC del Centro).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: