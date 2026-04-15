La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha decidido la disolución y el inicio del proceso de liquidación de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (CRAC del Centro).

La medida, que será oficializada mediante la publicación de la Resolución SBS N° 01123-2026, en el Diario El Peruano, fue tomada con la finalidad de cautelar los activos de la CRAC del Centro.

Para la SBS, la oportuna intervención en la entidad financiera permite que se pueda garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con los clientes y acreedores.

Patrimonio negativo lleva a la SBS a intervenir a cooperativa de Marcona. (Foto: Andina)

¿Por qué la SBS intervino la CRAC del Centro?

El último martes 14 de abril, la SBS decidió intervenir la CRAC Centro por el deterioro de su solvencia, causal de intervención según el numeral 4 del artículo 104 de la Ley N° 26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros).

La intervención busca cautelar los intereses del público ahorrista y la estabilidad del sistema financiero. Esto tras identificar pérdidas continuas, deficiencias en la gestión crediticia de negocios, lo cual condujo a más pérdidas, y el insuficiente respaldo patrimonial por parte de sus accionistas.

En los últimos 12 meses, el patrimonio efectivo de la CRAC del Centro disminuyó en 57.26%, lo que equivale a S/ 7,049 mil.

Por último, el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) tiene un monto máximo de S/ 117 200 para cubrir a todos los ahorristas en liquidación, personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro.

A partir del lunes 20 de abril, podrán conocer la relación de los ahorristas que podrán retirar sus depósitos sujetos a cobertura. Cualquier duda podrá ser consultada en la página web de la SBS y en la página web de CRAC del Centro en Liquidación. También pueden llamar al teléfono de la SBS (0-800-10840).