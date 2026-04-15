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Atención, habitantes de Lima. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó al público peruano sobre un próximo corte de agua en la capital. Este corte programado se da debido a mejoras en el servicio, trabajos de mantenimiento, reparación o limpieza. En las siguientes líneas podrás revisar la lista de distritos y zonas afectadas en Lima según horarios indicados por Sedapal.
Atención, habitantes de Lima. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó al público peruano sobre un próximo corte de agua en la capital. Este corte programado se da debido a mejoras en el servicio, trabajos de mantenimiento, reparación o limpieza. En las siguientes líneas podrás revisar la lista de distritos y zonas afectadas en Lima según horarios indicados por Sedapal.
¿Qué zonas se verán afectadas por el corte de agua en Lima HOY?
DISTRITO
ZONAS
HORARIO
San Juan de Lurigancho
A.H. San Fernando I
A.H. San Fernando 2da zona
A.H. Las Colinas de San Fernando
A.H. Alberto Fujimori III
AF Portada del Sol
A.H. Bellavista
A.H. Los Robles
A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III
A.H. Óvalo de San Fernando
A.H. Valle Hermoso
Agru. Santa Cruz de Muruhuay
AF La Quebrada
A.H. San Fernando Ampliación
Agru. Los Sauces
AF Mirador
AF Santa Rosa de San Fernando
AF 8 de Abril
AF 20 de Septiembre
A. H. Óvalo San Fernando
1:00 P.M. A 10:00 P.M.
DISTRITO
ZONAS
HORARIO
Carabayllo
Urb. San Pedro de Carabayllo 1ra, 2da y 5ta etapa
Asociación de Propietarios San Lorenzo
12:00 P.M. A 8:00 P.M.
DISTRITO
ZONAS
HORARIO
Lurigancho
Asoc. Señor de Exaltación
Prog. de Viv. El Bosque
Lotización Urb. Nevería 1ra etapa
Asoc. El Haras El Huayco Huachipa
Prog. de Viv. Mantaro
Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa
Prog. de Viv. El Sol de Chambala 1ra etapa
Asoc. San Francisco de Chambala
Los Rosales de Chambala
Lotización Curva de Chambala
Asoc. Los Portales de Nevería
12:OO P.M. A 11:50 P.M.
DISTRITO
ZONAS
HORARIO
Ate
A.H. Huaycán Zona N
UCV-177
UCV-177B
UCV-177C
UCV-175B
UCV-175C
UCV-177
UCV-176
UCV-176B
UCV-174
UCV-174B
UCV-174C
UCV-175
UCV-179
UCV-179-B
UCV-179C
8:00 A.M. A 8:00 P.M.
Recuerda acumular la cantidad de agua necesaria para tu consumo y el de tu familia. La entidad proveedora del servicio también pide a la población que tome las medidas necesarias ante el respectivo cese temporal del agua. Finalmente, la institución recalca que estos trabajos están destinados a mejorar la calidad y seguridad del servicio de agua potable que terminará beneficiando a la misma población.