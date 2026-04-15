Atención, habitantes de Lima. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó al público peruano sobre un próximo corte de agua en la capital. Este corte programado se da debido a mejoras en el servicio, trabajos de mantenimiento, reparación o limpieza. En las siguientes líneas podrás revisar la lista de distritos y zonas afectadas en Lima según horarios indicados por Sedapal.

Sedapal realizará trabajos de mantenimiento en la red de agua potable que ocasionarán cortes temporales del servicio en varios distritos de Lima los días 5 y 6 de enero. Foto: Andina.

¿Qué zonas se verán afectadas por el corte de agua en Lima HOY?

DISTRITO ZONAS HORARIO San Juan de Lurigancho A.H. San Fernando I

A.H. San Fernando 2da zona

A.H. Las Colinas de San Fernando

A.H. Alberto Fujimori III

AF Portada del Sol

A.H. Bellavista

A.H. Los Robles

A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III



A.H. Óvalo de San Fernando

A.H. Valle Hermoso

Agru. Santa Cruz de Muruhuay

AF La Quebrada

A.H. San Fernando Ampliación

Agru. Los Sauces

AF Mirador

AF Santa Rosa de San Fernando



AF 8 de Abril

AF 20 de Septiembre

A. H. Óvalo San Fernando 1:00 P.M. A 10:00 P.M.

DISTRITO ZONAS HORARIO Carabayllo Urb. San Pedro de Carabayllo 1ra, 2da y 5ta etapa



Asociación de Propietarios San Lorenzo 12:00 P.M. A 8:00 P.M.

DISTRITO ZONAS HORARIO Lurigancho Asoc. Señor de Exaltación

Prog. de Viv. El Bosque

Lotización Urb. Nevería 1ra etapa

Asoc. El Haras El Huayco Huachipa

Prog. de Viv. Mantaro

Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa

Prog. de Viv. El Sol de Chambala 1ra etapa



Asoc. San Francisco de Chambala

Los Rosales de Chambala

Lotización Curva de Chambala

Asoc. Los Portales de Nevería 12:OO P.M. A 11:50 P.M.

DISTRITO ZONAS HORARIO Ate A.H. Huaycán Zona N

UCV-177

UCV-177B

UCV-177C

UCV-175B

UCV-175C

UCV-177

UCV-176

UCV-176B

UCV-174

UCV-174B

UCV-174C

UCV-175

UCV-179

UCV-179-B

UCV-179C 8:00 A.M. A 8:00 P.M.

Recuerda acumular la cantidad de agua necesaria para tu consumo y el de tu familia. La entidad proveedora del servicio también pide a la población que tome las medidas necesarias ante el respectivo cese temporal del agua. Finalmente, la institución recalca que estos trabajos están destinados a mejorar la calidad y seguridad del servicio de agua potable que terminará beneficiando a la misma población.