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Sedapal reporta corte de agua en Lima: zonas afectadas por distritos y horarios | Foto: Sedapal/difusión
Sedapal reporta corte de agua en Lima: zonas afectadas por distritos y horarios | Foto: Sedapal/difusión
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Atención, habitantes de Lima. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó al público peruano sobre un próximo corte de agua en la capital. Este corte programado se da debido a mejoras en el servicio, trabajos de mantenimiento, reparación o limpieza. En las siguientes líneas podrás revisar la lista de distritos y zonas afectadas en Lima según horarios indicados por Sedapal.

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