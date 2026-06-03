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Según información financiera reportada, la cooperativa registró, al 31 de marzo de 2025, un patrimonio negativo de casi un millón de soles | Foto: Andina
Según información financiera reportada, la cooperativa registró, al 31 de marzo de 2025, un patrimonio negativo de casi un millón de soles | Foto: Andina
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) disolvió la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay, disponiendo su exclusión del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público mediante la Resolución SBS N.° 01525-2026.

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