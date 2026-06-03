La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) disolvió la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay, disponiendo su exclusión del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público mediante la Resolución SBS N.° 01525-2026.

Esta decisión fue concretada luego de que la entidad financiera no lograra levantar la causal de pérdida total de su capital social y de la reserva cooperativa al mantener un patrimonio negativo de S/ 984.168,48.

La medida del organismo regulador se dio tras vencerse el plazo límite el pasado 24 de mayo, luego de que la institución fuera sometida previamente a un régimen de intervención.

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Según reportes financieros presentados al 31 de marzo de 2025, la cooperativa ya mostraba la pérdida total de sus activos y fondos de reserva, una situación que la SBS calificó en su momento como insostenible.

Durante el proceso, la SBS realizó una Asamblea General de Intervención virtual el 2 de mayo de 2026 para informar a los asociados sobre la situación y el tiempo del que disponían para subsanar el déficit.

En medio de la intervención, un socio de la cooperativa intentó frenar el cierre mediante una propuesta para transferir $ 300.000 dólares que mantenía en una entidad bancaria de Suecia hacia una cuenta de la cooperativa.

Sin embargo, la SBS desestimó la propuesta debido a que los fondos debían encontrarse disponibles de manera directa en el país.

Con esta resolución, la SBS nombró a Aldo Rojas Sánchez como administrador temporal principal y a Alex Valderrama Arce como administrador temporal alterno.

Finalmente, la disposición del Estado mantiene vigentes las prohibiciones de iniciar procesos judiciales para el cobro de deudas a la cooperativa, realizar pagos o compensaciones con sus recursos, o constituir gravámenes sobre sus propiedades.

La SBS aclaró que la personería jurídica de la entidad se mantendrá vigente de forma estricta hasta que culmine el proceso formal de liquidación y se inscriba su extinción definitiva.

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