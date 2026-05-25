Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Si el dinero atrapado corresponde a tus fondos laborales de CTS, tienes dos opciones: mantenerlo en dicha entidad financiera (Caja Arequipa) o retirar de inmediato la parte que sea de libre disponibilidad según las leyes vigentes. Foto: composición GEC
Si el dinero atrapado corresponde a tus fondos laborales de CTS, tienes dos opciones: mantenerlo en dicha entidad financiera (Caja Arequipa) o retirar de inmediato la parte que sea de libre disponibilidad según las leyes vigentes. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro) ha entrado al proceso de devolución de depósitos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció el inicio de la devolución de aquellos fondos que quedaron en el limbo al no estar protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD); es decir, los montos que superaban el límite de 117,200 soles.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: