El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Job Mansilla.
El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Job Mansilla.
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
El que mi hiperfoco decida.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Estar riendo con mi gente en una mesa grande, llena de comida y vino.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Mi estupidez tan elegante.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
No sé llorar cuando lo necesito.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Perder a uno de mis hermanos.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Casi fundo un dúo de reguetón en el colegio.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
Ser abusivos.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
1. Meñe. 2. Traaaanquilo. 3. ¿Qué abogado?
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Vivir de contar: chistes e historias.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Cuando debo ocultar que ya sabía el chisme.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Halloween 2025 en Toronto, muerto de miedo y de amor junto a Verito.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi educación, sin ninguna duda.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Mi biblioteca.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La disciplina.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
George Carlin.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Como una vez lo soñé: después de que mi hija me dé un beso en la frente.
― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
En un piloto o en un ave. La cosa es volar.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Cantar como un ruiseñor.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
El ‘Flaco’ Ribeyro, Cortázar y Charlie Brooker.
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