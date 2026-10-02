El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Job Mansilla.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

El que mi hiperfoco decida.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Estar riendo con mi gente en una mesa grande, llena de comida y vino.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi estupidez tan elegante.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

No sé llorar cuando lo necesito.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perder a uno de mis hermanos.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Casi fundo un dúo de reguetón en el colegio.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Ser abusivos.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

1. Meñe. 2. Traaaanquilo. 3. ¿Qué abogado?

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir de contar: chistes e historias.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando debo ocultar que ya sabía el chisme.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Halloween 2025 en Toronto, muerto de miedo y de amor junto a Verito.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi educación, sin ninguna duda.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi biblioteca.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La disciplina.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

George Carlin.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Como una vez lo soñé: después de que mi hija me dé un beso en la frente.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

En un piloto o en un ave. La cosa es volar.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar como un ruiseñor.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

El ‘Flaco’ Ribeyro, Cortázar y Charlie Brooker.