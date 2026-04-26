El actor y director peruano dio el “sí, acepto” al cantante Adrián Bello luego de más de una década de relación. La emotiva ceremonia se celebró en un lugar especial del Cusco, a donde asistieron familiares y amigos de la flamante pareja de esposos.
En esta oportunidad, la lista de invitados fue exclusiva y solo llegaron familiares y amigos cercanos de la pareja. Al parecer, Stephanie Cayo, amiga de Bruno Ascenzo, se habría hecho presente en la ceremonia al lado del cantante español Alejandro Sanz.
A través de las redes sociales, el local de la recepción y la empresa a cargo de la fotografía del evento compartieron imágenes exclusivas del matrimonio de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. En las imágenes se puede ver a los esposos con elegantes trajes de diferentes colores.
Hasta el momento, Bruno Ascenzo y Adrián Bello han optado por mantener en estricto privado los detalles de su matrimonio, por lo que han evitado hacer publicaciones en redes sociales; sin embargo, en los próximos días esto podría cambiar con las fotos oficiales de la boda.
Como se recuerda, la relación de Bruno Ascenzo y Adrián Bello empezó a través de las redes sociales, hace aproximadamente 13 años. Según contó el cantante anteriormente, él llegó a ver la obra “Toc Toc” que protagonizaba el actor en 2013, pero fue después a través de Facebook que se contactaron.
En el año 2020, la pareja decidió hacer pública su relación con una fotografía en redes sociales, donde aparecieron celebrando su amor en el marco del Día del Orgullo. En enero del 2025, Ascenzo y Bello anunciaron su compromiso para casarse un año después.
El presentador argentino Marcelo Tinelli confirma públicamente su separación de Milett Figueroa tras el anuncio de ella sobre el fin de su relación sentimental. Tinelli declara que terminaron en marzo y asegura tener excelentes términos con ella y su familia, aunque según reportes habría quedado en shock por la forma en que se hizo público.