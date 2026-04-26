Bruno Ascenzo y su novio Adrián Bello se casaron el pasado sábado 25 de abril en una emotiva ceremonia celebrada en el Valle Sagrado del Cusco. La noticia fue confirmada por su wedding planner a través de las redes sociales.

El actor y director peruano dio el “sí, acepto” al cantante Adrián Bello luego de más de una década de relación. La emotiva ceremonia se celebró en un lugar especial del Cusco, a donde asistieron familiares y amigos de la flamante pareja de esposos.

En esta oportunidad, la lista de invitados fue exclusiva y solo llegaron familiares y amigos cercanos de la pareja. Al parecer, Stephanie Cayo, amiga de Bruno Ascenzo, se habría hecho presente en la ceremonia al lado del cantante español Alejandro Sanz.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron en el Valle Sagrado del Cusco. (Foto: Instagram / @lacasonadeyucayhotel )

A través de las redes sociales, el local de la recepción y la empresa a cargo de la fotografía del evento compartieron imágenes exclusivas del matrimonio de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. En las imágenes se puede ver a los esposos con elegantes trajes de diferentes colores.

Hasta el momento, Bruno Ascenzo y Adrián Bello han optado por mantener en estricto privado los detalles de su matrimonio, por lo que han evitado hacer publicaciones en redes sociales; sin embargo, en los próximos días esto podría cambiar con las fotos oficiales de la boda.

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Como se recuerda, la relación de Bruno Ascenzo y Adrián Bello empezó a través de las redes sociales, hace aproximadamente 13 años. Según contó el cantante anteriormente, él llegó a ver la obra “Toc Toc” que protagonizaba el actor en 2013, pero fue después a través de Facebook que se contactaron.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron en el Valle Sagrado del Cusco. (Foto: Instagram / @carladelcastilloweddingplanner )

En el año 2020, la pareja decidió hacer pública su relación con una fotografía en redes sociales, donde aparecieron celebrando su amor en el marco del Día del Orgullo. En enero del 2025, Ascenzo y Bello anunciaron su compromiso para casarse un año después.