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Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron en el Valle Sagrado del Cusco. (Foto: Instagram / @brunoascenzo - @lacasonadeyucayhotel )
Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron en el Valle Sagrado del Cusco. (Foto: Instagram / @brunoascenzo - @lacasonadeyucayhotel )
Por Redacción EC

Bruno Ascenzo y su novio Adrián Bello se casaron el pasado sábado 25 de abril en una emotiva ceremonia celebrada en el Valle Sagrado del Cusco. La noticia fue confirmada por su wedding planner a través de las redes sociales.

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