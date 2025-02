“Me siento satisfecho con lo que construí y con las personas que me rodean: mi familia, mi pareja, mis gatos y mis proyectos. Estoy en un momento hermoso”, afirma el cantautor.

Celebrando el amor

Después de casi 12 años juntos, Adrián le pidió matrimonio al actor y director Bruno Ascenzo, durante un reciente viaje a Nueva York. De rodillas, le entregó una cadena dorada con un dije grabado con la inicial de su nombre. El emotivo momento, lleno de risas y lágrimas de alegría, quedó registrado en un video que ambos compartieron en sus redes sociales.

“Mi mamá quería enviar el video a los grupos familiares y contárselo a sus amigas y a toda la familia. Sabíamos que de hacerlo dejaría de ser privado, así que decidimos compartirlo nosotros antes que ella, para celebrarlo con quienes queremos y nos quieren. Además, así evitamos escribirles uno por uno”, cuenta Adrián.

“Lo habíamos hablado desde hace tiempo. Sabíamos que uno de los dos daría el paso, y fui yo. Antes de Navidad mandé a hacer estas joyas que ahora usamos. Queríamos empezar el año celebrando una nueva etapa y reafirmando que este es nuestro lugar”, añade con entusiasmo el autor de “Las cosas simples”.

Aunque aún no han definido una fecha ni un lugar para su boda, ambos tienen claro que su unión es para siempre.

“Más allá de si va a ser legal o no y de todo este rollo que no debería existir pero que existe, no es algo en lo que estamos pensando ahorita. Estamos enfocados en terminar algunos proyectos antes de pensar en eso, ya que involucra tiempo y dinero”, explica. Con una familia grande y otros matrimonios de familiares programados para este año, prefieren tomarse su tiempo para planificar una celebración significativa.

Además de su vida personal, la pareja también se apoya profesionalmente. Han colaborado en pequeños proyectos y están emocionados por la posibilidad de crear algo más grande juntos, como una obra musical o una película musicalizada por Bello.

Viaje hacia el bolero

Después de tres discos que han definido su carrera—“Apprentice”, “Bailemos en la sala” y “Multicolor”, además de “Multicolor Deluxe”, una edición extendida con 16 canciones y el nuevo tema “Lejos de ti”—Adrián Bello se embarca en un nuevo desafío: “Febrero de Boleros”. Este íntimo espectáculo, que se llevará a cabo en el auditorio del MALI, transformará su repertorio en un formato romántico y acústico, con el bolero como hilo conductor.

“Hace tiempo quería hacer un EP de boleros. En mi repertorio ya tengo varios, y son de las canciones que más disfruto cantar y que el público más aprecia. ‘Febrero de Boleros’ es la oportunidad perfecta para explorar ese camino”, comparte.

Su más reciente disco, “Multicolor”, es festivo y pop, pero el bolero y otros géneros románticos siempre han estado presentes en su música. Temas como “Bailemos en la sala”, “Si tú me quisieras” y “Escondidos” reflejan esa esencia.

Para este show, Bello trabajará con el guitarrista Ernesto Mora en una nueva reinterpretación de sus canciones, sumando versiones especiales y la participación de invitados distintos en cada fecha.

“Creo que hay un público que busca música romántica, atemporal, y que a la vez conecta con las generaciones jóvenes. El romance en la música sigue teniendo un lugar importante”, sentencia.