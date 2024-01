La prestigiosa revista Billboard destacó al cantante peruano Adrián Bello como artista emergente y recomendó su música al mundo el pasado 27 de diciembre de 2023.

En la publicación, Billboard también reconoció el talento de la chilena I AM y la argentina Flor Álvarez, quien se hizo conocida en redes sociales por sus virtuosas interpretaciones musicales.

Como parte de las recomendaciones que Billboard presenta, el peruano Adrián Bello recibió el calificativo de “diamante en bruto” con proyección al éxito comercial de sus obras, además de impactar a los editores con su talento.

“Estos son recién llegados que aún no han impactado la corriente principal, pero cuya música nos entusiasma y que creemos que nuestros lectores deberían descubrir”, escribieron.

Además, la revista destacó en Bello sus colaboraciones musicales realizadas con artistas como Ximena Sariñana, Esteman y Josean Log.

¿Quién es Adrián Bello?





Adrián Bello es un cantautor peruano de 32 años, debutó en el 2018 con su álbum Apprentice y describe a su música como un “abrazo de lo bueno y malo”.

“Me gusta cantarle a las emociones e intentar compartir historias comunes y generar conexión. Soy un fiel creyente de que en realidad todos somos muy similares y tenemos experiencias similares”, declaró a Billboard.

Cabe precisar que Adrián Bello mantiene una relación sentimental con el actor Bruno Ascenzo, con quien cumplió diez años de noviazgo el pasado abril del 2023.

“Creo que escribo tantas canciones de amor porque por mucho tiempo pensé que no llegaría a experimentar algo verdadero”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Una parte de mi se creyó el homofóbico cuento que eso no me correspondía en esta vida. Ahora que van 10 años de subidas y bajadas, ataques de risa y de lágrimas, sueños ganados y perdidos, mudanzas, gatos y miles de experiencias más junto a mi mejor amigo y compañero de vida, pienso: no existe algo más verdadero que esto. Esto es amor. Te quiero tantísimo”, añadió.