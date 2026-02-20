El espectáculo “Circo sobre Agua: Una aventura acuática” llega a Lima tras una exitosa gira nacional y se instalará del 27 de febrero al 22 de marzo de 2026 en el Círculo Militar de Jesús María.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, y las funciones se realizarán de lunes a viernes a las 7:30 p.m.; los sábados a las 5 p.m. y 7:30 p.m.; y los domingos a las 3 p.m., 5 p.m. y 7:30 p.m.

El “Circo sobre Agua” destaca por su innovador escenario flotante montado sobre una gigantesca piscina, donde el agua se convierte en el eje central del espectáculo. Luces, reflejos y efectos visuales transforman cada número en una experiencia inmersiva que transporta a los asistentes a un universo marino lleno de fantasía.

“El circo sobre Agua: Una aventura acuática” llega a Lima por una temporada. (Foto: Instagram)

Entre los actos más impactantes figuran cintas aéreas, espiral aéreo, paraguas aéreo, ballet aéreo y suspensión capilar aérea, además de contorsiones, pulsadas, rola rola y malabares. La propuesta se complementa con el humor clásico de los payasos, garantizando entretenimiento para toda la familia.

Cada presentación combina destreza física, precisión técnica y coordinación en números que se desarrollan a varios metros de altura y sobre el agua, elevando el nivel de riesgo y destreza.

