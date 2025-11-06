Melanie Martínez, madre de la hija de Christian Domínguez, reapareció en una entrevista con el programa “Magaly TV, la firme” y habló sobre la demanda por violencia psicológica que interpuso el cantante de cumbia en su contra.

Según el documento, el cantante de cumbia acusa a su expareja de manipular a su hija para que se distancie de él, una acusación que Melanie Martínez considera “injusta, dolorosa y falsa”.

La polémica inició cuando la hija en común de ambos empezó a realizar transmisiones en TikTok, donde revelaba que no hablaba con su padre y mencionó que desde que inició una relación con Karla Tarazona no tiene tiempo para ella. Christian Domínguez aseguró que la madre de su hija promueve una “alineación parental” para poner en su contra a la menor.

Por su parte, Melanie Martínez rechaza esta versión. “No entiendo nada. No tengo tiempo ni plata, pero tampoco tengo nada que ocultar. Esto me parece un abuso. Qué manera tan baja de actuar en contra de la mamá de su hija”, expresó.

Melanie Martínez responde a demanda de Christian Domínguez. (Foto: Captura de video)

“El que está ejerciendo violencia creo que es él, con el silencio y la ley del hielo que le ha entablado a mi hija desde hace meses. Yo no he manipulado a nadie”, añadió Martínez.

MÁS INFORMACIÓN: Hija de Cristian Domínguez revela que el cantante le aseguró que no volvería con Karla Tarazona

Asimismo, Melanie Martínez señaló que la noticia de estas acciones legales también ha tenido consecuencias en su hija: “Ella vio el documento y obviamente también está indignada. Me dijo: ‘¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Contra mí?’. Yo no supe qué responderle. Le dije: no sé, hijita. Me parte el alma verla así”.

Melanie Martínez responde a demanda de Christian Domínguez. (Foto: Captura de video)

Por su parte, Christian Domínguez prefirió mantenerse en silencio ante las preguntas de una reportera de “Magaly TV, la firme”. “Yo de eses tema no hablo públicamente. Bendiciones, cuídense mucho”, dijo el cumbiambero.