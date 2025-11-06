Pese a que hasta hace algunos días le pedía disculpas entre lágrimas, Roly Ortiz reapareció en una entrevista para acusar a Luigui Carbajal de ser malagradecido y de olvidar el apoyo que le dio en los inicios de su carrera en Skándalo.
En recientes declaraciones para “América Hoy”, el fundador de Skándalo cuestionó la negativa de Luigui Carbajal de sumarse al concierto de celebración por el aniversario de la agrupación.
LEE: Ricky Trevitazzo revela que devolvió grupo ‘Skándalo’ a Roly Ortiz: “Cumplo como caballero”
Según dijo Ortiz, él fue quien ayudó a Luigui en sus inicios en la música, ya que cuando lo conoció todavía no sabía “cantar ni bailar”.
“Como todo el mundo sabe, yo soy cristiano y yo perdoné a Luis en mi corazón. Y discúlpame, pero él se olvida de que Skándalo le dio la oportunidad… Él no sabía ni cantar ni bailar. Yo me tomé el trabajo durante cuántos meses a enseñarle a cantar, a bailar para que se pudiera desarrollar en un escenario”, señaló.
“¿Qué hubiera pasado de Luigi si no hubiera estado en Escándalo? Él es malagradecido. Él es malagradecido… Habla de nosotros como si nosotros fuéramos la lepra, así como cualquier cosa, y eso está mal”, añadió.
MÁS INFORMACIÓN: Ricky Trevitazzo revela que devolvió grupo ‘Skándalo’ a Roly Ortiz: “Cumplo como caballero”
Por su parte, Luigui Carbajal ha preferido mantenerse en silencio y no dar declaraciones al respecto, pese a que sus excompañeros han hablado de él.
TE PUEDE INTERESAR
- Luigui Carbajal presenta demanda contra Roly Ortiz: “No es justo que se meta con mi esposa”
- Luigui Carbajal revela la verdad sobre Roly Ortiz y la ‘pelea’ con Ricky Trevitazzo
- Roly Ortiz desafía a Luigui Carbajal: “No tengo miedo”
- Luigui Carbajal sobre el fin de su amistad con Ricky Trevitazzo: “Le tengo un cariño”
- Roly Ortiz le responde a Luigui Carbajal ante amenaza de demanda: “Es un lobo vestido de oveja”
Contenido sugerido
Contenido GEC