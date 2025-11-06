Roly Ortiz le responde a Luigui Carbajal ante amenaza de demanda. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Pese a que hasta hace algunos días le pedía disculpas entre lágrimas, reapareció en una entrevista para acusar a de ser malagradecido y de olvidar el apoyo que le dio en los inicios de su carrera en .

En recientes declaraciones para “América Hoy”, el fundador de Skándalo cuestionó la negativa de Luigui Carbajal de sumarse al concierto de celebración por el aniversario de la agrupación.

Según dijo Ortiz, él fue quien ayudó a Luigui en sus inicios en la música, ya que cuando lo conoció todavía no sabía “cantar ni bailar”.

“Como todo el mundo sabe, yo soy cristiano y yo perdoné a Luis en mi corazón. Y discúlpame, pero él se olvida de que Skándalo le dio la oportunidadÉl no sabía ni cantar ni bailar. Yo me tomé el trabajo durante cuántos meses a enseñarle a cantar, a bailar para que se pudiera desarrollar en un escenario”, señaló.

Ricky Trevitazo, Luisito Sánchez y Roly Ortiz en América Hoy
“¿Qué hubiera pasado de Luigi si no hubiera estado en Escándalo? Él es malagradecido. Él es malagradecido… Habla de nosotros como si nosotros fuéramos la lepra, así como cualquier cosa, y eso está mal”, añadió.

Por su parte, Luigui Carbajal ha preferido mantenerse en silencio y no dar declaraciones al respecto, pese a que sus excompañeros han hablado de él.

