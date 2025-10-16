Roly Ortiz llegó al set de “América Hoy” acompañado de Ricky Trevitazzo y Luisito Sánchez para promocionar el evento de aniversario de Skándalo y para enviar un mensaje a Luigui Carbajal, a quien le pidió disculpas por su pasado enfrentamiento.

En declaraciones para el programa de América Televisión, el creador de Skándalo admitió que se excedió en sus acusaciones contra Luigui Carbajal y no tuvo problemas en pedirle perdón, reconociendo que vive un difícil momento por su enfermedad.

“A mí ya no me queda mucho tiempo en este mundo y quiero irme tranquilo, sin peleas con nadie. Lo que pasó ya pasó, quiero estar tranquilo, antes de venir me he tenido que poner dos inyecciones para estar relajado, tranquilo, porque paro con mis dolores”, dijo Ortiz.

Roly Ortiz se quiebra en América Hoy

“La vez pasada me puse mal, los chicos me ayudaron. Yo quiero irme tranquilo, el único con el que me he peleado es con Luigui… Yo desde acá le quiero pedir disculpas públicas a Luigui, yo también me excedí. Nadie sabe lo que yo vivo día a día”, agregó.

Asimismo, Roly Ortiz aseguró que sus declaraciones no buscan que Luigui Carbajal asista al show de Skándalo por presión, sino que quiere reunirse con él para conversar y aclarar lo sucedido.

“Si no quiere ir al evento, que no vaya, pero quiero hablar con él en cuatro paredes, pedirle disculpas e irme bien. Es la única persona en el mundo con la que estoy peleado. Quiero irme bien y que mis hijitos se encarguen de mi grupo. Ahora que Ricky me ha devuelto el grupo yo estoy feliz”, precisó.

Ricky Trevitazo, Luisito Sánchez y Roly Ortiz en América Hoy

Cabe resaltar que Roly Ortiz aseguró que ha buscado la forma de comunicarse con Luigui Carbajal; sin embargo, no ha tenido éxito, ya que el cantante lo ha bloqueado de todas sus redes sociales.