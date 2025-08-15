La Liga Contra el Cáncer estrenó la canción “Salvando vidas” en colaboración con Radio SoundPlay, como parte de su Colecta 2025, misma que busca recaudar fondos para ampliar las campañas de prevención y detección temprana en las zonas más vulnerables de Perú.

El tema, descrito como un himno a la prevención, cuenta con la participación de varios artistas peruanos como Danni Ubeda, Xiomy Kanashiro, You Salsa, Lisandra Lizama, León y su Tripulación, Ítalo Vivar ‘El Chocolate de la Cumbia’, Sloow Track y Handa.

El lanzamiento del tema musical, acompañado de un videoclip oficial, busca ser un llamado a la acción para no ser indiferentes ante una enfermedad que, cada año, cobra la vida de miles de peruanos.

¿Cómo realizar las donaciones?

Según la Liga Contra el Cáncer, en Perú se detectan aproximadamente 200 nuevos casos de cáncer cada día, y más del 70% de ellos se descubren en etapas avanzadas, lo que reduce la efectividad y eleva los costos del tratamiento.

Ante esta situación, la organización ha habilitado diversos canales para recibir donaciones, tanto digitales como presenciales:

Yape o Plin: Al número 955 916 736.

Página web: A través de www.ligacancer.org.pe/donaahora.

La Colecta 2025 tendrá sus días centrales el 21 y 22 de agosto. Durante estas fechas, la organización contará con más de 25 puntos de donación con voluntarios y carpas en Lima.

En un evento de prensa para el lanzamiento de la canción, estuvieron presentes artistas como Kukulí Morante, Gianfranco Bustíos, Sloowtrack, Zarella Vásquez, Christian Showing y Greis Keren.

Desde su fundación en 1950, la Liga Contra el Cáncer ha trabajado en la promoción de una cultura de prevención y atención oportuna, con el objetivo de salvar vidas a través de la detección temprana.