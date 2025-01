En redes sociales, Claudia López Mejía, exbailarina de Amy Gutiérrez, aseguró que ‘una persona mediática’ con quien trabajó, le había traicionado sentimentalmente, dejando entrever que se habría entrometido en su relación, además de haberla despedido de forma arbitraria.

Mediante una historia en Instagram, donde no mencionó directamente a la cantante, López calificó estos hechos como una traición por parte de quien consideraba una amiga. “Engañaste a tu novio con su mejor amigo, y la novia del amigo era tu amiga”, escribió en su publicación. “¡Te encanta lo que no es tuyo, y no hablo de cosas!”, añadió.

Asimismo, López Mejía dijo que su salida del equipo de Gutiérrez fue un despido injustificado porque habría sido una forma de venganza por haber trabajado con otra salsera, quien es su competencia directa en la escena musical. “Me botaste de la orquesta con el pretexto de haber bailado con una artista a la que claramente no le llegas ni a los talones”, sostuvo.

Estos son los indicios que implican a Amy Guitérrez





Por su parte, la tiktoker Geraldine Vílchez, conocida como La Mana, especuló que las acusaciones estaban dirigidas a Amy Gutiérrez, por lo que mostró diferentes fotos y archivos de Internet que evidenciarían su postura.

Según la influencer, pruebas como la participación de López en un videoclip de la cantante y su vínculo laboral durante varios años respaldan las denuncias.

Además, señaló que Claudia dejó de colaborar con Gutiérrez en octubre de 2024 para comenzar a trabajar con Daniela Darcourt, en una presentación que realizó por su aniversario.

Hasta el momento, la salsera no se ha pronunciado sobre las acusaciones. Sin embargo, desactivó los comentarios en sus publicaciones de Instagram, una acción que muchos interpretaron como una respuesta indirecta.