Durante una reciente entrevista en el programa digital “Ouke”, la talentosa cantante Amy Gutiérrez sorprendió al público al revelar un hecho íntimo de su pasado cuando hablaba de sus arrepentimientos en el proceso de perdón. En diálogo con el conductor Carlos Orozco y los locutores “Chiki” y Macla Yamada, la artista reveló con sinceridad que le perdonaba todo a una expareja a pesar de los pasajes negativos que ocurrían en su relación.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE AMY GUTIÉRREZ CUÁNDO LE PREGUNTARON DE QUÉ SE ARREPIENTE?

Consultada por el locutor Chiki sobre qué se arrepiente de haber perdonado, Amy Gutiérrez sorprendió al manifestar que se arrepentía de haber perdonado a alguien que constantemente la denigraba como persona y profesional. En esta línea, explicó que recibió todo tipo de insultos y desprecios, hasta el punto que dicha persona le deseó que se contagiara de COVID-19 durante la pandemia.

“(Me arrepiento) creo que de estar con alguien que todo el tiempo me denigraba como persona y como artista, y a pesar de eso yo lo perdonaba así me insultaba. (...) Prácticamente me decía que yo era del pueblo y que ojalá, en este tiempo de la pandemia, me dé covid”, comentó en el espacio digital de YouTube. “Una vez también me acuerdo que me dijo que si él regresaba conmigo era para verme la cara de estúpida y yo perdonaba todo eso”, agregó.

Asimismo, explicó que le resultaba difícil romper salir de esa situación debido a que estaba inmersa en la falta de autoestima y en la soledad. “Yo no sabía que era estar sola. No tenía amor propio, estaba muy abajo. Y me acostumbré y ese círculo vicioso pues hacía que yo no pudiera salir, a pesar de que yo sabía que eso estaba mal y de que yo estaba sufriendo y que era la persona más infeliz del mundo”, compartió con ‘Chiki’ y Orozco.

Este recuerdo hizo reflexionar a Amy Gutierrez sobre lo infeliz que era en aquella época, pero también muestra cuánto ha crecido desde entonces y cuánto valora ahora su dignidad y bienestar.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS CIBERNAUTAS EN LAS REDES SOCIALES SOBRE ESTE EPISODIO?

Esta parte de la entrevista fue compartida en la cuenta oficial de TikTok de la Roro Network, productora del programa Ouke. El contenido generó más de 226 mil visualizaciones y más de 8 mil reacciones, demostrando que tanto a los seguidores de la cantante como del programa digital han mostrado interés sobre lo sucedido.

Entre los comentarios, varios cibernautas expresaron su apoyo a la cantante y algunos, en su mayoría mujeres, tuvieron empatía con la artista, contando que también atravesaron situaciones similares. “Como una chica tan guapa como Amy aguanta eso, es una super chica guapa y cualquiera quisiera estar con ella”, “Las mujeres son la mejor creación del universo y siempre se las respeta, se las quiere y protege” y “Ya pasó lo malo ahora eres libre”, fueron algunos mensajes de sus seguidores.

Por otra parte, también hubo comentarios que criticaban su falta de decisión para terminar esa relación negativa e incluso culpándola de lo sucedido: “Nunca rajes de la persona que tú elegiste”, “Es una gran red flag alguien que soporte todo eso”, “Fue innecesario hablar”, entre otros.