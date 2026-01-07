Angie Arizaga y Jota Benz se casarán. La pareja, conocida por su paso por la televisión, sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente su compromiso frente al emblemático Coliseo Romano, en Italia. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el anillo de compromiso que el cantante le entregó a la exintegrante de Esto es guerra, cuyo exorbitante precio acaba de revelarse.

El 30 de diciembre de 2025, durante su viaje por Europa, el hermano de Gino Assereto sorprendió a Angie Arizaga con una propuesta inolvidable. El cantante se arrodilló y le entregó un anillo de compromiso rodeado de flores, mientras le dedicaba emotivas palabras de amor a la también empresaria, quien aceptó emocionada la propuesta, entre lágrimas, tal como se aprecia en las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

“Sí Sí Sí !! Y Mil veces sí ! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo . Gracias por amarme tan bonito. TE AMOOOOO”, escribió Arizaga.

Tras la difusión de las imágenes, Carlos Cacho reveló que la joya que Jota Benz eligió para sellar su compromiso con Angie Arizaga corresponde a un diamante de gran valor, a la altura de la exfigura de Esto es Guerra. Consultando con una experta joyera, estimó que la pieza tendría un valor aproximado de 12 mil dólares, aunque el especialista enfatizó que lo que realmente importa es el valor sentimental de la joya.

“Se trata de un Pear Shaped, que tiene la forma de una pera y por lo que veo ese diamante debe tener un peso de 1.5 kilates. Es precioso, se estila en las pedidas, le da mucho glamour a la mano de la novia porque alarga el dedo, se le ve muy estilizada. El color es blanco, es decir, tiene una pureza muy importante“, declaró Carlos Cacho a Trome.

“El valor emocional, sentimental, por lo que significa para ellos, nadie lo puede calcular, pero consulté con mi amiga Ana María, joyera del Polo, que ese anillo estaría valorizado en doce mil dólares“, agregó.