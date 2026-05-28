“Yo soy grandes batallas” entró a su recta final con nueve participantes, quienes darán lo mejor de sí sobre el escenario para levantar el trofeo de campeón. Tras varias jornadas de competencia, finalmente el jurado eligió a los finalistas este miércoles 27 de mayo, donde los exparticipantes volvieron por una última oportunidad.

En la más reciente etapa de repechaje clasificaron 4 nuevos consagrados, quienes se suman a los ya clasificados anteriormente: Marcelo Motta, Gustavo Cerati, Mon Laferte, Marciano Cantero y José Feliciano.

Con los consagrados enfocados en su ronda final, el programa dio un giro inesperado cuando aparecieron ocho exparticipantes en búsqueda de una nueva oportunidad en la competencia. Solo cuatro lograron llevarse los aplausos del público y la aprobación del jurado.

El imitador de Marcelo Motta se quedó con su silla de consagrado por una jornada más. (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

Tras una nueva jornada de competencia, los imitadores de Pedro Infante, Raphael, Julio Iglesias y Mario ‘El Pájaro’ Gómez lograron clasificar a la etapa final de “Yo soy grandes batallas”. Ahora competirán de forma directa con los finalistas.

Cabe resaltar que los exconsagrados llegaron con una gran responsabilidad sobre la espalda, la de superar a sus adversarios para quedarse en competencia. En el camino, los clasificados superaron a grandes estrellas como los imitadores de Nino Bravo, Gilberto Santa Rosa, Alejandra Guzmán y Enrique Bunbury.

De esta manera, los imitadores de Marcelo Motta, Gustavo Cerati, Mon Laferte, Marciano Cantero, José Feliciano, Pedro Infante, Raphael, Julio Iglesias y Mario ‘El Pájaro’ Gómez clasificaron a la última etapa del programa de Latina y solo uno se llevará el trofeo de campeón el próximo sábado 30 de mayo.

Tras varias semanas de competencia, nueve imitadores clasificaron a la última etapa del programa. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy Perú")

Por otro lado, Latina también se ha encargado de anunciar al programa que reemplazará a “Yo soy” en el horario. Con el regreso de José Peláez a la conducción llega “Me caigo de risa”, un nuevo formato que promete convertirse en el favorito de las familias peruanas. Con doce participantes, el nuevo espacio buscará cautivar al público a partir del lunes 1 de junio, a las 9 p.m.