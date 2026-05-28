Resumen

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Tras varias semanas de competencia, nueve imitadores clasificaron a la última etapa del programa. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy Perú")
Tras varias semanas de competencia, nueve imitadores clasificaron a la última etapa del programa. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy Perú")
Por Redacción EC

“Yo soy grandes batallas” entró a su recta final con nueve participantes, quienes darán lo mejor de sí sobre el escenario para levantar el trofeo de campeón. Tras varias jornadas de competencia, finalmente el jurado eligió a los finalistas este miércoles 27 de mayo, donde los exparticipantes volvieron por una última oportunidad.

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